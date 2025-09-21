सपा पर अवैध कब्जे के आरोप, प्रशासन कर रहा कार्रवाई! भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले- सपा का यही चरित्र

SP Office Moradabad News: मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी (सपा) के कार्यालय को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने शनिवार को इस मामले पर पहली बार खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का यही चरित्र रहा है कि वह हमेशा अनैतिक और अवैध कब्जों को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि प्रशासन नियमों और कानूनों के अनुसार ही कार्रवाई कर रहा है। सपा कार्यालय की लीज समाप्त हो चुकी है और नियमों के मुताबिक इसे खाली कराना अनिवार्य है।