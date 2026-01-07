School Closed: मुरादाबाद में सर्दी ने तोड़ा 11 वर्षों का रिकॉर्ड, कक्षा 8 तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद

मौसम विभाग के सात दिन के पूर्वानुमान के अनुसार मुरादाबाद में अभी घने कोहरे से राहत मिलने की संभावना कम है। आठ जनवरी तक न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 14 डिग्री के आसपास बना रह सकता है। नौ और 10 जनवरी को अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होकर 15 से 16 डिग्री तक पहुंच सकता है, लेकिन सुबह के समय कोहरा या धुंध बनी रहेगी। 11 और 12 जनवरी को फिर से घने कोहरे की चेतावनी दी गई है।