School Closed: मुरादाबाद में सर्दी ने तोड़ा 11 वर्षों का रिकॉर्ड, कक्षा 8 तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद

School Closed: मुरादाबाद में सर्दी ने तोड़ा 11 वर्षों का रिकॉर्ड
School Closed News:मुरादाबाद में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। सुबह से लेकर देर शाम तक शहर कोहरे की चादर में ढका रहा, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई और ठंड का असर और ज्यादा बढ़ गया। दिनभर धूप नहीं निकलने के कारण लोगों को गलन भरी ठंड का सामना करना पड़ा। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ।
कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। मुरादाबाद में नर्सरी से लेकर कक्षा आठ तक के सभी स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश सभी बोर्डों पर लागू होगा, जिसमें राजकीय, सहायता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई और मदरसा बोर्ड के स्कूल शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि अत्यधिक ठंड बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विमलेश कुमार ने बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि कुछ विद्यालयों में आदेश के बावजूद शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। ऐसे में जिलाधिकारी की अनुमति के बाद स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक के सभी शिक्षण संस्थान 14 जनवरी तक अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
मुरादाबाद में इस बार सर्दी ने पिछले 11 वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। छह जनवरी 2026 को जिले का अधिकतम तापमान मात्र 13.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.4 डिग्री कम रहा। पिछले 11 सालों में छह जनवरी को इतना कम दिन का तापमान कभी दर्ज नहीं हुआ था। दिनभर धूप नहीं निकलने और कोहरे की वजह से ठंड का असर और ज्यादा महसूस किया गया।
कोहरे के साथ हवा में नमी का स्तर भी बेहद ज्यादा रहा। सुबह साढ़े आठ बजे नमी 97 फीसदी दर्ज की गई, जबकि शाम साढ़े पांच बजे तक भी यह 76 फीसदी बनी रही। अधिक नमी के कारण कोहरा देर तक छाया रहा और ठंड की गलन कम नहीं हुई। मौसम विभाग के अनुसार ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिन के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है।
मौसम विभाग के सात दिन के पूर्वानुमान के अनुसार मुरादाबाद में अभी घने कोहरे से राहत मिलने की संभावना कम है। आठ जनवरी तक न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 14 डिग्री के आसपास बना रह सकता है। नौ और 10 जनवरी को अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होकर 15 से 16 डिग्री तक पहुंच सकता है, लेकिन सुबह के समय कोहरा या धुंध बनी रहेगी। 11 और 12 जनवरी को फिर से घने कोहरे की चेतावनी दी गई है।
मौसम वैज्ञानिक डॉ. तुषार सिंह के अनुसार तापमान में उतार-चढ़ाव कम होने की वजह से ठंड लंबे समय तक एक जैसी बनी हुई है। जब तक तेज हवाएं नहीं चलेंगी या कोहरा साफ नहीं होगा, तब तक ठंड से बड़ी राहत मिलने की संभावना बेहद कम है। लोगों को सतर्क रहने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है।
पंतनगर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त मौसम वैज्ञानिक डॉ. आरके सिंह के अनुसार गेहूं, सरसों और जौ जैसी रबी की फसलों के लिए हल्की ठंड लाभकारी मानी जाती है, जिससे दानों का विकास बेहतर होता है। सरसों में फूल और दाने बनने की प्रक्रिया को ठंड मजबूती देती है। हालांकि लगातार कोहरा और अधिक नमी रहने से फसलों में फंगल रोग जैसे झुलसा और रतुआ का खतरा बढ़ गया है, जिससे किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है।
