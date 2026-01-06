UP Weather Update: यूपी में मौसम का बड़ा अलर्ट, सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक तक छाएगी धुंध; 30 से ज्यादा जिलों में चेतावनी

UP Weather Update: यूपी में मौसम का बड़ा अलर्ट | Image Source - Pinterest
UP Weather Update Today: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच 6 जनवरी को कोहरे का असर अपने चरम पर रहने की संभावना है। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक अगले 24 घंटों में प्रदेश का मौसम पूरी तरह करवट ले सकता है। सुबह के समय घने से बहुत घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम रहेगी, जिससे आम जनजीवन के साथ-साथ सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है। खासकर दफ्तर जाने वालों, स्कूली बच्चों और लंबी दूरी के यात्रियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग ने तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां ‘बहुत घना’ कोहरा छाने की चेतावनी है। इन इलाकों में सुबह के वक्त कुछ मीटर से आगे देख पाना भी मुश्किल हो सकता है। गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच सहित आसपास के क्षेत्रों में जीरो विजिबिलिटी की स्थिति बन सकती है। ऐसे में हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है।
मुरादाबाद मंडल में 6 जनवरी यानि आज घने कोहरे का असर साफ देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और रामपुर जिलों में सुबह के समय विजिबिलिटी काफी कम रह सकती है, जिससे नेशनल हाईवे और प्रमुख संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित होने की आशंका है। ठंड के साथ कोहरे की वजह से वाहन चालकों को खास सतर्कता बरतने की जरूरत होगी, वहीं प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की अपील की है।
ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के अलावा मौसम विभाग ने प्रदेश के कई अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, देवरिया, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में घने कोहरे का असर बना रहेगा। इन क्षेत्रों में भी सुबह और देर रात दृश्यता कम रहने की संभावना है।
कम विजिबिलिटी को देखते हुए प्रशासन ने वाहन चालकों से फॉग लाइट का उपयोग करने, धीमी गति से चलने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मौसम विभाग का कहना है कि दिन चढ़ने के साथ कुछ इलाकों में कोहरा हल्का पड़ सकता है, लेकिन सुबह के घंटे सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण रहेंगे। आने वाले दिनों में तापमान में हल्की गिरावट के साथ कोहरे का सिलसिला जारी रह सकता है।
