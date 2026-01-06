UP Weather Update: यूपी में मौसम का बड़ा अलर्ट, सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक तक छाएगी धुंध; 30 से ज्यादा जिलों में चेतावनी

UP Weather Update Today: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच 6 जनवरी को कोहरे का असर अपने चरम पर रहने की संभावना है। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक अगले 24 घंटों में प्रदेश का मौसम पूरी तरह करवट ले सकता है। सुबह के समय घने से बहुत घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम रहेगी, जिससे आम जनजीवन के साथ-साथ सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है। खासकर दफ्तर जाने वालों, स्कूली बच्चों और लंबी दूरी के यात्रियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।