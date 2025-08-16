Moradabad Murder: जहरीली शराब, टूटे रिश्ते और कत्ल! जानें भाजपा बूथ अध्यक्ष हत्याकांड का पूरा राज

BJP booth president murder moradabad brother wife affair poison: यूपी के मुरादाबाद में भाजपा बूथ अध्यक्ष रिंकू सिंह की हत्या का सनसनीखेज खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इस हत्या के पीछे कोई बाहरी दुश्मनी नहीं, बल्कि घर के अंदर की कड़वी हकीकत सामने आई है। दरअसल, बूथ अध्यक्ष की हत्या उसके फुफेरे भाई अरुण सिंह ने की थी। वजह थी रिंकू और अरुण की पत्नी के बीच अवैध संबंध।