Moradabad Murder: जहरीली शराब, टूटे रिश्ते और कत्ल! जानें भाजपा बूथ अध्यक्ष हत्याकांड का पूरा राज

BJP booth president murder moradabad brother wife affair poison: यूपी के मुरादाबाद में भाजपा बूथ अध्यक्ष रिंकू सिंह की हत्या का सनसनीखेज खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इस हत्या के पीछे कोई बाहरी दुश्मनी नहीं, बल्कि घर के अंदर की कड़वी हकीकत सामने आई है। दरअसल, बूथ अध्यक्ष की हत्या उसके फुफेरे भाई अरुण सिंह ने की थी। वजह थी रिंकू और अरुण की पत्नी के बीच अवैध संबंध।
पुलिस की जांच में सामने आया कि रिंकू सिंह और अरुण की पत्नी फोन पर घंटों बातें करते थे। इतना ही नहीं, अरुण की गैरमौजूदगी में रिंकू उसके घर भी आया-जाया करता था। इस संबंध को लेकर अरुण और उसकी पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। अरुण ने कई बार पत्नी और रिंकू को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों बाज नहीं आए।
हत्या से पहले अरुण ने रिंकू के पिता और अपने मामा सत्यवीर से भी इस पूरे मामले की शिकायत की थी। मगर जब उसे लगा कि समझाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो उसने रिंकू को रास्ते से हटाने की ठान ली।
2 अगस्त को थाना पाकबड़ा क्षेत्र के ग्राम रतनपुर कला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास एक शव मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की पहचान भाजपा बूथ अध्यक्ष रिंकू सिंह के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि 1 अगस्त की रात को रिंकू दही लेने के लिए घर से निकला था, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा।
एसपी सिटी रणविजय सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी अरुण ने रिंकू को शराब पिलाने के बहाने बुलाया था। उसने फैक्ट्री से एक जहरीला केमिकल (जो मेटल साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है) लाकर शराब में मिला दिया। पानी की जगह जहरीला पाउडर मिलाकर बनाई गई शराब रिंकू को पिलाई गई। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने जब रिंकू के मोबाइल की सीडीआर खंगाली और अरुण से पूछताछ की, तो वह टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। अरुण ने कहा कि वह मजबूर था क्योंकि रिंकू उसका भाई होने के साथ-साथ करीबी भी था, लेकिन उसकी हरकतें बर्दाश्त से बाहर हो गई थीं। इसलिए उसने यह कदम उठाया।
मृतक रिंकू सिंह के परिवार में मातम पसरा हुआ है। उनके पीछे पत्नी और पांच बेटियां हैं। परिवार और गांव में इस घटना के बाद शोक और आक्रोश दोनों का माहौल है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।