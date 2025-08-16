Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

Moradabad Murder: जहरीली शराब, टूटे रिश्ते और कत्ल! जानें भाजपा बूथ अध्यक्ष हत्याकांड का पूरा राज

Moradabad Murder News: मुरादाबाद में भाजपा बूथ अध्यक्ष रिंकू सिंह की हत्या का सनसनीखेज राज सामने आया है। पुलिस जांच में पता चला कि रिंकू का कत्ल उसके ही फुफेरे भाई अरुण ने किया था। वजह थी रिंकू और अरुण की पत्नी के बीच अवैध संबंध।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 16, 2025

bjp booth president murder moradabad brother wife affair poison
Moradabad Murder: जहरीली शराब, टूटे रिश्ते और कत्ल! यह भी पढ़ें: - Image Source - Social Media

BJP booth president murder moradabad brother wife affair poison: यूपी के मुरादाबाद में भाजपा बूथ अध्यक्ष रिंकू सिंह की हत्या का सनसनीखेज खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इस हत्या के पीछे कोई बाहरी दुश्मनी नहीं, बल्कि घर के अंदर की कड़वी हकीकत सामने आई है। दरअसल, बूथ अध्यक्ष की हत्या उसके फुफेरे भाई अरुण सिंह ने की थी। वजह थी रिंकू और अरुण की पत्नी के बीच अवैध संबंध।

अवैध रिश्तों से उपजा विवाद

पुलिस की जांच में सामने आया कि रिंकू सिंह और अरुण की पत्नी फोन पर घंटों बातें करते थे। इतना ही नहीं, अरुण की गैरमौजूदगी में रिंकू उसके घर भी आया-जाया करता था। इस संबंध को लेकर अरुण और उसकी पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। अरुण ने कई बार पत्नी और रिंकू को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों बाज नहीं आए।

ये भी पढ़ें

UP Weather News: कहीं राहत, कहीं आफत! यूपी के 25 जिलों में भारी बारिश और बिजली का खतरा, 21 अगस्त तक सतर्क रहें
मुरादाबाद
up weather forecast august 2025 rain alert 25 districts heavy rain lightning

शिकायत भी बेअसर रही

हत्या से पहले अरुण ने रिंकू के पिता और अपने मामा सत्यवीर से भी इस पूरे मामले की शिकायत की थी। मगर जब उसे लगा कि समझाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो उसने रिंकू को रास्ते से हटाने की ठान ली।

2 अगस्त को मिला था शव

2 अगस्त को थाना पाकबड़ा क्षेत्र के ग्राम रतनपुर कला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास एक शव मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की पहचान भाजपा बूथ अध्यक्ष रिंकू सिंह के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि 1 अगस्त की रात को रिंकू दही लेने के लिए घर से निकला था, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा।

जहरीली शराब बनी मौत का हथियार

एसपी सिटी रणविजय सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी अरुण ने रिंकू को शराब पिलाने के बहाने बुलाया था। उसने फैक्ट्री से एक जहरीला केमिकल (जो मेटल साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है) लाकर शराब में मिला दिया। पानी की जगह जहरीला पाउडर मिलाकर बनाई गई शराब रिंकू को पिलाई गई। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई।

आरोपी ने कबूला जुर्म

पुलिस ने जब रिंकू के मोबाइल की सीडीआर खंगाली और अरुण से पूछताछ की, तो वह टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। अरुण ने कहा कि वह मजबूर था क्योंकि रिंकू उसका भाई होने के साथ-साथ करीबी भी था, लेकिन उसकी हरकतें बर्दाश्त से बाहर हो गई थीं। इसलिए उसने यह कदम उठाया।

परिवार में मातम

मृतक रिंकू सिंह के परिवार में मातम पसरा हुआ है। उनके पीछे पत्नी और पांच बेटियां हैं। परिवार और गांव में इस घटना के बाद शोक और आक्रोश दोनों का माहौल है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Aug 2025 06:07 pm

Published on:

16 Aug 2025 06:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / Moradabad Murder: जहरीली शराब, टूटे रिश्ते और कत्ल! जानें भाजपा बूथ अध्यक्ष हत्याकांड का पूरा राज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.