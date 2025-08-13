UP Politics: सपा जिलाध्यक्ष का भाजपा पर बड़ा हमला! बोले- भाजपा ‘भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय’

UP Politics News In Hindi: समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक में भाजपा पर जमकर प्रहार हुआ। जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने भाजपा को “भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय” और “चुनावी भ्रष्टाचार का ब्रह्मांडविद्यालय” करार देते हुए आरोप लगाया कि भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ‘हक़मारी’ और ‘मतमारी’ की रणनीति से चुनावों में जीत हासिल करना चाहती है, लेकिन जनता इस बार इन चालों में फंसने वाले नहीं हैं।