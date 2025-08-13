UP Politics: सपा जिलाध्यक्ष का भाजपा पर बड़ा हमला! बोले- भाजपा ‘भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय’

UP Politics News In Hindi: समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक में भाजपा पर जमकर प्रहार हुआ। जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने भाजपा को “भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय” और “चुनावी भ्रष्टाचार का ब्रह्मांडविद्यालय” करार देते हुए आरोप लगाया कि भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ‘हक़मारी’ और ‘मतमारी’ की रणनीति से चुनावों में जीत हासिल करना चाहती है, लेकिन जनता इस बार इन चालों में फंसने वाले नहीं हैं।
बैठक को संबोधित करते हुए जयवीर सिंह यादव ने कहा कि भाजपा, कुछ अधिकारियों और समर्थकों की मिलीभगत से कभी फर्जी मतदाताओं के नाम बढ़ा देती है और कभी विरोधियों के नाम मतदाता सूची से कटवा देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बूथों पर अपने चुनिंदा लोगों को बैठाकर फर्जी वोट डलवाने का ‘टारगेट’ देती है, नकली आईडी बनवाती है, यहां तक कि कई बार ईवीएम तक बदलवा देती है।
जिलाध्यक्ष ने कहा कि जब भी भाजपा और उनके सहयोगियों की पोल खुलने लगती है, तो वे सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रचते हैं। लेकिन अब जनता जाग चुकी है और इन घटनाओं से न तो अटकेगी और न ही भटकेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि चुनाव के दौरान सतर्क रहें और संगठन को मजबूत बनाएं।
पूर्व विधानसभा प्रत्याशी लाखन सिंह सैनी ने कहा कि इस बार वोटर बदलाव चाहता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में वोटरों पर नजर रखें और व्यापारी वर्ग को पार्टी से जोड़ें। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कांवड़ यात्रा के लिए पूरे महीने व्यवस्था हो सकती है, तो ईद की नमाज के लिए एक घंटे की व्यवस्था क्यों नहीं?
प्रदेश सचिव फिरासत हुसैन गामा ने वार्ड 35 से जिला पंचायत चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि यह लड़ाई बेईमानों के खिलाफ है, इसलिए सभी कार्यकर्ता एकजुट हो जाएं। उन्होंने चुनौती दी कि जो भी उम्मीदवार चुनाव में है, वह बैठक में हाथ उठाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए।