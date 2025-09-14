मां की डांट, पिता की मारपीट और पारिवारिक तनाव ने छीन ली मासूम की जान, 12 साल के किशोर ने लगाई फांसी

Boy suicide after mother scolding in Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। महज 12 साल की उम्र में एक मासूम ने खुदकुशी कर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। घटना इतनी दर्दनाक थी कि इसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। बताया जा रहा है कि बच्चे को मां ने शरारत पर डांटा और खाना खिलाकर बाहर से कमरे में बंद कर काम पर चली गईं। जब मां देर रात लौटीं तो बेटे को फंदे से लटका देख चीख उठीं।