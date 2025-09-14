मां की डांट, पिता की मारपीट और पारिवारिक तनाव ने छीन ली मासूम की जान, 12 साल के किशोर ने लगाई फांसी

Boy suicide after mother scolding in Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। महज 12 साल की उम्र में एक मासूम ने खुदकुशी कर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। घटना इतनी दर्दनाक थी कि इसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। बताया जा रहा है कि बच्चे को मां ने शरारत पर डांटा और खाना खिलाकर बाहर से कमरे में बंद कर काम पर चली गईं। जब मां देर रात लौटीं तो बेटे को फंदे से लटका देख चीख उठीं।
जानकारी के मुताबिक, निशा नाम की महिला अपने इकलौते बेटे कृष्णा (12) के साथ मुरादाबाद के मानपुर मोहल्ले में किराये के मकान में रहती थीं। कृष्णा हिंदू मॉडल कॉलेज में कक्षा 6 का छात्र था। पढ़ाई में अच्छा होने के बावजूद उसे अक्सर गली में खेलते और शरारत करते देखा जाता था। इसी वजह से लोग अक्सर उसकी शिकायत मां तक पहुंचाते रहते थे।
घटना वाले दिन भी कृष्णा ने मोहल्ले में शरारत की जिसके बाद मां ने उसे डांटा। दोपहर करीब तीन बजे खाना खिलाकर जब बच्चा सो गया, तो निशा कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके पास की पीतल फैक्ट्री में नौकरी करने चली गईं। रात को जब वह लौटीं और कमरे का ताला खोला तो उनका दिल दहल गया। सामने उनका बेटा रस्सी के फंदे से लटक रहा था।
मृतक कृष्णा का पारिवारिक माहौल भी तनाव से भरा हुआ था। पिता सुनील को शराब की लत थी। आए दिन घर में झगड़े और मारपीट होती रहती थी। कुछ दिन पहले ही सुनील ने शराब के नशे में पत्नी और बेटे दोनों की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद वह घर छोड़कर चला गया और वापस नहीं लौटा। परिवार की जिम्मेदारी पूरी तरह निशा पर आ गई थी, जो फैक्ट्री का काम करके घर का खर्चा चला रही थीं।
मोहल्ले के लोगों का कहना है कि कृष्णा कई बार पिता की मारपीट से आहत होकर आत्महत्या की बातें करता था। मां को लगा कि यह मासूम बच्चा गुस्से में ऐसा बोल रहा है, लेकिन इस बार उसने सचमुच अपनी जान दे दी। यह घटना न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे मोहल्ले को हिला देने वाली है।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच की। पुलिस का कहना है कि वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही चलेगा। फिलहाल हर पहलू की गहराई से जांच की जा रही है।