UP Rain: झुलसाती गर्मी के बीच यूपी वालों के लिए गुड न्यूज, 33 जिलों में बारिश के आसार

UP Rain: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और हीटवेव के बीच राहत की खबर सामने आई है। 14 से 17 जून तक राज्य के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने आंधी-पानी का अलर्ट..

मुरादाबाद•Jun 14, 2025 / 11:31 am• Mohd Danish

UP Rain: झुलसाती गर्मी के बीच यूपी वालों के लिए गुड न्यूज | Image Source – Social Media

Chances of up rain in 33 districts: मई और जून का महीना आमतौर पर लू और तेज गर्मी के लिए जाना जाता है। इस दौरान तापमान तेज़ी से बढ़ता है और उत्तर-पश्चिमी हवाएं वातावरण को शुष्क बना देती हैं। लेकिन इस बार लगातार पूर्वी हवाएं चल रही हैं, जो बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आ रही हैं। इससे न केवल उमस बढ़ी है बल्कि हीट इंडेक्स भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।

14 जून को कई जिलों में गरज-चमक और बारिश की संभावना उत्तर प्रदेश में झुलसा देने वाली गर्मी के बीच राहत की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार, 14 जून को मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, बदायूं, संभल, इटावा, अलीगढ़ और हाथरस जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। 15 जून से पूरे प्रदेश में मौसम में बदलाव के संकेत 15 जून से पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंधी, बूंदाबांदी और तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो सकता है। गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर और देवरिया समेत करीब 33 जिलों में हल्की बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। लखनऊ में तापमान 42 डिग्री के पार, राहत के संकेत राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को तेज हवा चलने से लोगों को तपिश से थोड़ी राहत मिली, हालांकि नमी के कारण हीट इंडेक्स बढ़ा रहा। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30.5 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी अधिक रहा। शनिवार को भी बादलों की आवाजाही के बीच तापमान 41 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। कानपुर में हीट इंडेक्स 64 तक पहुंचा, रेड जोन में हालात कानपुर में बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी ने गर्मी की परेशानी को और बढ़ा दिया है। लगातार पूर्वी हवाओं और उच्च तापमान के चलते शुक्रवार को हीट इंडेक्स 64 तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने शनिवार को भी हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। यदि बादल नहीं बरसे, तो राहत की संभावना कम है। झांसी, प्रयागराज, हमीरपुर में रात का तापमान बना चुनौती प्रदेश के दक्षिणी जिलों में रातें बेचैन कर देने वाली बनी हुई हैं। झांसी, हमीरपुर और मथुरा में रात का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। कानपुर एयरफोर्स स्टेशन पर रात का तापमान 32.4 डिग्री रहा, जो इस सीजन का उच्चतम है। नमी ने बढ़ाई उमस, तापमान के साथ नमी का स्तर भी रिकॉर्ड तोड़ न केवल तापमान ऊंचा है बल्कि वातावरण में नमी का स्तर भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अधिकतम नमी 63% और न्यूनतम 38% दर्ज की गई है, जिससे उमस भरी गर्मी और अधिक परेशान कर रही है। 17 जून तक आंधी-पानी का अलर्ट आईएमडी ने 17 जून तक आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, वर्तमान में कोई बड़ा मौसमी सिस्टम सक्रिय नहीं है, जिससे व्यापक राहत मिल सके। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ की हलचल शुरू हो चुकी है, जिससे 17 जून के बाद बारिश की संभावना बढ़ रही है। मुरादाबाद में बदली और बारिश से राहत मुरादाबाद में शुक्रवार को बादल छाए और रिमझिम बारिश हुई जिससे गर्मी से कुछ राहत मिली। 4.2 मिमी बारिश दर्ज की गई और अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री रहा। गुरुवार और शुक्रवार को बादलों की मौजूदगी और तेज हवाओं से वातावरण में कुछ ठंडक आई। हालांकि रात का तापमान 29.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक है। अगले तीन दिन तक बादलों का डेरा’ मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिन तक बादल छाए रहेंगे और रुक-रुक कर हल्की बूंदाबांदी होती रहेगी। यदि बंगाल की खाड़ी में दबाव का क्षेत्र बना, तो आंधी-पानी की गतिविधियां तेज़ हो सकती हैं और गर्मी से राहत मिल सकती है।