यूपी में खुशियों की सौगात! मुख्यमंत्री आवास योजना से 411 परिवारों को मिला पक्का घर, सपनों को मिला नया आशियाना

CM awas yojana moradabad rural development beneficiaries: मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मुरादाबाद जिले के लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। उनका कहना है कि अब वे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। पहले जहां उन्हें छत की चिंता रहती थी, वहीं अब स्थायी घर मिलने से जीवन में स्थिरता आई है। बच्चों की पढ़ाई भी अब बिना किसी रुकावट के चल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यह योजना उनके जीवन में सम्मान और सुरक्षा दोनों लेकर आई है।