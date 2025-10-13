Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

यूपी में खुशियों की सौगात! मुख्यमंत्री आवास योजना से 411 परिवारों को मिला पक्का घर, सपनों को मिला नया आशियाना

CM awas yojana moradabad: मुरादाबाद में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के लिए नई उम्मीद बनकर उभरी है। इस योजना से गरीब परिवारों को सुरक्षित छत, आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भर जीवन मिल रहा है।

2 min read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 13, 2025

cm awas yojana moradabad rural development beneficiaries

यूपी में खुशियों की सौगात! Image Source - 'X' @CMOfficeUP

CM awas yojana moradabad rural development beneficiaries: मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मुरादाबाद जिले के लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। उनका कहना है कि अब वे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। पहले जहां उन्हें छत की चिंता रहती थी, वहीं अब स्थायी घर मिलने से जीवन में स्थिरता आई है। बच्चों की पढ़ाई भी अब बिना किसी रुकावट के चल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यह योजना उनके जीवन में सम्मान और सुरक्षा दोनों लेकर आई है।

योजना ला रही है स्थायी परिवर्तन

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक निर्मल कुमार द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण गरीबों के जीवन में स्थायी परिवर्तन ला रही है। वर्तमान में जिले के 34 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिन्हें नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर जरूरतमंद को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है।

मुरादाबाद बना मिसाल, गंभीरता से हो रहा कार्यान्वयन

निर्मल कुमार द्विवेदी ने यह भी बताया कि मुरादाबाद में इस योजना को गंभीरता और पारदर्शिता के साथ लागू किया जा रहा है। यह उपलब्धि न केवल विभागीय टीम की मेहनत का नतीजा है, बल्कि ग्रामीण विकास की मजबूत होती तस्वीर का प्रतीक भी है। योजना के सफल क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का विश्वास शासन और प्रशासन पर और मजबूत हुआ है।

किस्तों में मिलती है राशि, सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर

मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को 1.30 लाख से 1.50 लाख रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि जिले की श्रेणी और भौगोलिक स्थिति के अनुसार तय होती है।

सहायता धनराशि तीन या चार किश्तों में लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी या बिचौलियों की भूमिका न रहे। इसके साथ ही शौचालय निर्माण और मनरेगा के तहत मजदूरी कार्य से अतिरिक्त आर्थिक सहयोग भी दिया जाता है।

पारदर्शी आवेदन प्रक्रिया से बढ़ा ग्रामीणों का भरोसा

योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सरल है। सबसे पहले ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव या ग्राम विकास अधिकारी पात्र परिवारों का सर्वेक्षण करते हैं। इसके बाद तैयार सूची ग्राम सभा में पढ़कर अनुमोदित की जाती है ताकि किसी पात्र व्यक्ति को वंचित न रहना पड़े।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 05:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / यूपी में खुशियों की सौगात! मुख्यमंत्री आवास योजना से 411 परिवारों को मिला पक्का घर, सपनों को मिला नया आशियाना

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शहर के पॉश इलाके में चल रहा था देह व्यापार का धंधा, ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, कमरे के अंदर का नजारा देख रह गई हैरान

moradabad sex racket busted justdial operation seven arrested
मुरादाबाद

अखिलेश-आजम विवाद पर बोले भूपेन्द्र चौधरी – निजी रिश्तों में राजनीति का रंग सही नहीं, भाजपा विकास की राह पर

akhilesh azam private issue not political bjp focuses on development
मुरादाबाद

त्योहारों पर सुरक्षा को लेकर मुरादाबाद पुलिस अलर्ट, लाइन में बैठे 50 दारोगाओं की होगी फील्ड तैनाती, जानें अधिकारियों का प्लान

moradabad police reassign suspended officers before diwali security plan
मुरादाबाद

आला हजरत एक्सप्रेस में गैस सिलिंडर धमाका! कोच में मची अफरा-तफरी, यात्रियों ने चिल्लाते हुए ट्रेन से लगाई छलांग

ala hazrat express gas cylinder explosion moradabad train
मुरादाबाद

फेसबुक फ्रेंडशिप से शुरू हुआ प्यार, मुस्लिम युवक ने 5 बच्चों की मां से बनाए संबंध, फिर ब्लैकमेल कर कराया धर्म परिवर्तन

love jihad case in moradabad facebook affair muslim youth blackmail
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.