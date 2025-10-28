यूपी सरकार का बड़ा ऐलान! अब बनें खुद के बॉस; युवाओं को मिलेगा 10 लाख तक का लोन, जानें कैसे करें आवेदन

CM gramodyog rojgar yojana up:उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष के पुरुष और महिलाएं अधिकतम 10 लाख रुपये तक का बैंक लोन प्राप्त कर सकते हैं। योजना का मुख्य लक्ष्य है गांवों में रोजगार के अवसर सृजित करना और स्वरोजगार के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना।