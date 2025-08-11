11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

मुरादाबाद की बल्ले बल्ले! 1171 करोड़ की 87 परियोजनाओं से बदलेगी पीतल नगरी की तस्वीर

Moradabad News: मुरादाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1171 करोड़ रुपये की 87 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें स्कूल, मिनी स्टेडियम, स्मार्ट रोड नेटवर्क और पुलिस बैरक शामिल हैं। कार्यक्रम में हस्तकला, ओडीओपी और कारीगरों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 11, 2025

cm yogi launches 87 projects worth 1171 crore development handicrafts Moradabad
मुरादाबाद की बल्ले बल्ले! Image Source - Social Media

CM Yogi Launches 87 Projects in Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां 1171.87 करोड़ रुपये की 87 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 24वीं वाहिनी पीएसी के मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिले के सर्वांगीण विकास और कारीगरों के सशक्तिकरण का संकल्प दोहराया।

640 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण

सीएम योगी ने 640 करोड़ रुपये की 60 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जबकि 532 करोड़ रुपये की 27 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सरकारी स्कूलों का निर्माण, मिनी स्टेडियम, स्मार्ट रोड नेटवर्क, पुलिस बैरक और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के काम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी योजनाएं मुरादाबाद के लोगों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी।

ये भी पढ़ें

Amroha News: दलित परिवार पर दबंगों का हमला! चार महिलाएं घायल, गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात
अमरोहा
amroha dalit family attack 4 women injured fight video

हस्तकला और 'ओडीओपी' को मिला बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मुरादाबाद अपनी उत्कृष्ट पीतल हस्तकला और ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (ओडीओपी) योजना के तहत प्रसिद्ध है। यहां से हर साल 11 से 15 हजार करोड़ रुपये के उत्पादों का निर्यात होता है, जो जिले की आर्थिक रीढ़ है। उन्होंने मुरादाबाद के कारीगरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजबूत स्तंभ बताते हुए त्योहारों पर स्थानीय उत्पादों को उपहार में देने की अपील की।

पद्मश्री हस्तशिल्पी दिलशाद हुसैन का सम्मान

सीएम योगी ने विशेष रूप से पद्मश्री से सम्मानित पहले हस्तशिल्पी दिलशाद हुसैन का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने मुरादाबाद की हस्तशिल्प परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि मुरादाबाद के उत्पादों को प्राथमिकता दें, जिससे कारीगरों की आय बढ़ेगी और उनकी कला पीढ़ियों तक संरक्षित रहेगी।

रोजगार और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने से न केवल हस्तशिल्प उद्योग को मजबूती मिलेगी बल्कि हजारों नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ पहुंचेगा और मुरादाबाद की वैश्विक पहचान और सुदृढ़ होगी।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुटे लोग

इस अवसर पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, नगर विधायक रितेश गुप्ता, कुंदरकी विधायक रामवीर सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल, एमएलसी डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त समेत कई जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों और कारीगरों ने भी भारी संख्या में भाग लेकर अपने उत्साह का प्रदर्शन किया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Aug 2025 06:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद की बल्ले बल्ले! 1171 करोड़ की 87 परियोजनाओं से बदलेगी पीतल नगरी की तस्वीर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.