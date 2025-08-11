मुरादाबाद की बल्ले बल्ले! 1171 करोड़ की 87 परियोजनाओं से बदलेगी पीतल नगरी की तस्वीर

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मुरादाबाद अपनी उत्कृष्ट पीतल हस्तकला और ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (ओडीओपी) योजना के तहत प्रसिद्ध है। यहां से हर साल 11 से 15 हजार करोड़ रुपये के उत्पादों का निर्यात होता है, जो जिले की आर्थिक रीढ़ है। उन्होंने मुरादाबाद के कारीगरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजबूत स्तंभ बताते हुए त्योहारों पर स्थानीय उत्पादों को उपहार में देने की अपील की।