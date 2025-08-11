मुरादाबाद की बल्ले बल्ले! 1171 करोड़ की 87 परियोजनाओं से बदलेगी पीतल नगरी की तस्वीर

CM Yogi Launches 87 Projects in Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां 1171.87 करोड़ रुपये की 87 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 24वीं वाहिनी पीएसी के मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिले के सर्वांगीण विकास और कारीगरों के सशक्तिकरण का संकल्प दोहराया।
सीएम योगी ने 640 करोड़ रुपये की 60 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जबकि 532 करोड़ रुपये की 27 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सरकारी स्कूलों का निर्माण, मिनी स्टेडियम, स्मार्ट रोड नेटवर्क, पुलिस बैरक और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के काम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी योजनाएं मुरादाबाद के लोगों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मुरादाबाद अपनी उत्कृष्ट पीतल हस्तकला और ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (ओडीओपी) योजना के तहत प्रसिद्ध है। यहां से हर साल 11 से 15 हजार करोड़ रुपये के उत्पादों का निर्यात होता है, जो जिले की आर्थिक रीढ़ है। उन्होंने मुरादाबाद के कारीगरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजबूत स्तंभ बताते हुए त्योहारों पर स्थानीय उत्पादों को उपहार में देने की अपील की।
सीएम योगी ने विशेष रूप से पद्मश्री से सम्मानित पहले हस्तशिल्पी दिलशाद हुसैन का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने मुरादाबाद की हस्तशिल्प परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि मुरादाबाद के उत्पादों को प्राथमिकता दें, जिससे कारीगरों की आय बढ़ेगी और उनकी कला पीढ़ियों तक संरक्षित रहेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने से न केवल हस्तशिल्प उद्योग को मजबूती मिलेगी बल्कि हजारों नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ पहुंचेगा और मुरादाबाद की वैश्विक पहचान और सुदृढ़ होगी।
इस अवसर पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, नगर विधायक रितेश गुप्ता, कुंदरकी विधायक रामवीर सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल, एमएलसी डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त समेत कई जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों और कारीगरों ने भी भारी संख्या में भाग लेकर अपने उत्साह का प्रदर्शन किया।