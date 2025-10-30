दिल्ली के UPSC छात्र की डबल लाइफ ने ली जान? लैपटॉप से खुला अय्याशी का काला सच, लिव-इन पार्टनर ने रची थी साजिश

दिल्ली के UPSC छात्र की डबल लाइफ ने ली जान? Image Source - 'X' @IANS
Delhi upsc student ramkesh murder case: दिल्ली के गांधी विहार इलाके में UPSC की तैयारी कर रहे छात्र रामकेश की हत्या के पीछे का राज अब खुलता जा रहा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि रामकेश के लैपटॉप में 15 से अधिक युवतियों की अश्लील तस्वीरें और वीडियो मिले हैं। यही उसका अय्याशी भरा रहस्य था, जो धीरे-धीरे उसकी मौत का कारण बन गया। पुलिस ने बताया कि यह कंटेंट उसकी पुरानी आदत का हिस्सा था, जिसे वह गुप्त रूप से संग्रहित करता था।
पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि रामकेश की लिव-इन पार्टनर अमृता चौहान और उसके पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप ने मिलकर यह हत्या की थी। अमृता को जब लैपटॉप में मिले वीडियो और तस्वीरों का पता चला तो दोनों के बीच लगातार झगड़े होने लगे। इसके बाद अमृता ने सुमित के साथ मिलकर रामकेश को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। हत्या के बाद दोनों ने उसकी लाश को किताबों की चिता पर रखकर, शराब और घी डालकर आग के हवाले कर दिया।
जांच के दौरान पुलिस ने जब लैपटॉप की हार्ड डिस्क खंगाली, तो उसमें 15 से अधिक महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मिले। सूत्रों के मुताबिक, यह उसकी सीक्रेट लाइब्रेरी थी, जो कई महीनों से अपडेट की जा रही थी। फिलहाल पुलिस को रामकेश का मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि यदि आवश्यक हुआ तो तीनों आरोपितों अमृता, सुमित और संदीप को दोबारा रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि अमृता अपने अश्लील वीडियो और तस्वीरें डिलीट करने की मांग पिछले तीन महीनों से कर रही थी। रामकेश बार-बार टालमटोल करता रहा, जिससे अमृता को शक हुआ कि वह इन वीडियो का इस्तेमाल ब्लैकमेल या अपमान के लिए कर सकता है। इसी डर और गुस्से में उसने हत्या की साजिश रच डाली। बताया जा रहा है कि इस विवाद के चलते दोनों के बीच दो महीने पहले हिंसक झगड़ा भी हुआ था।
अमृता के परिवार ने उसके चरित्र और व्यवहार को लेकर पहले ही दूरी बना ली थी। जानकारी के अनुसार, उसके माता-पिता शिक्षक हैं और उन्होंने एक दैनिक समाचार पत्र में नोटिस जारी कर संपत्ति से बेदखल करने की घोषणा की थी। अमृता का तीन साल पुराना प्रेम प्रसंग सुमित कश्यप से था, जो मुरादाबाद का रहने वाला है। दिल्ली आने के बाद वह कई लड़कों से नजदीकियां बनाती रही और अंततः रामकेश के साथ लिव-इन में रहने लगी।
हालांकि उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त राजा बांठिया ने लैपटॉप में मिले कंटेंट पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। उनका कहना है कि एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई साफ होगी। फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं की भी जांच कर रही है, ताकि यह समझा जा सके कि एक प्रेम कहानी कैसे जलकर राख में तब्दील हो गई।
