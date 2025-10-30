दिल्ली के UPSC छात्र की डबल लाइफ ने ली जान? लैपटॉप से खुला अय्याशी का काला सच, लिव-इन पार्टनर ने रची थी साजिश

Delhi upsc student ramkesh murder case: दिल्ली के गांधी विहार इलाके में UPSC की तैयारी कर रहे छात्र रामकेश की हत्या के पीछे का राज अब खुलता जा रहा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि रामकेश के लैपटॉप में 15 से अधिक युवतियों की अश्लील तस्वीरें और वीडियो मिले हैं। यही उसका अय्याशी भरा रहस्य था, जो धीरे-धीरे उसकी मौत का कारण बन गया। पुलिस ने बताया कि यह कंटेंट उसकी पुरानी आदत का हिस्सा था, जिसे वह गुप्त रूप से संग्रहित करता था।