दीपावली-छठ पर रेलों में अफरा-तफरी, प्लेटफॉर्म पर फंसे यात्री, ट्रेनें फुल तो बसों में मची भगदड़

गोरखपुर, वाराणसी और पटना जाने वाली ट्रेनों में आरक्षण पूरी तरह बंद हो चुका है। मुरादाबाद होकर गुजरने वाली (04010), (04016), (05580) और (03224) जैसी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में स्लीपर से लेकर एसी तक कोई सीट खाली नहीं है। यात्रियों के अनुसार, 15 दिन पहले तक स्पेशल ट्रेनों में टिकट आसानी से मिल जाते थे, लेकिन अब ‘रीग्रेट’ तक की स्थिति बन चुकी है। कई यात्रियों को जनरल कोच में जगह पाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अनारक्षित डिब्बों में हालात इतने बिगड़े हैं कि यात्री शौचालय तक में बैठने को मजबूर हैं।