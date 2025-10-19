दुबई में बैठे ठग ने हेड कांस्टेबल को बनाया शिकार, जूम मीटिंग से शुरू हुई दोस्ती; ट्रांसफर कराए 20 लाख

Scam with head constable 20 lakh: यूपी के मुरादाबाद जिले से साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दुबई में बैठे एक ठग ने उत्तर प्रदेश पुलिस के हेड कांस्टेबल ओमेंद्र कुमार से 20 लाख रुपये हड़प लिए। यह पूरा खेल एक जूम मीटिंग से शुरू हुआ, जहां आरोपी गुरमीत सिंह ने हेड कांस्टेबल को निवेश में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा दिया। ओमेंद्र कुमार इस मीटिंग में अपने मित्र की सिफारिश पर शामिल हुए थे और धीरे-धीरे गुरमीत के झूठे दावों पर भरोसा कर बैठे।