Moradabad News: घरेलू बिजली कनेक्शन दिलाने के नाम पर रिश्वतखोरी! संविदा कर्मी रंगे हाथ गिरफ्तार, लिपिक फरार

Electricity connection bribe contract worker arrested in moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र में घरेलू बिजली कनेक्शन दिलाने और मीटर लगाने के नाम पर 5500 रुपये की रिश्वत लेते हुए बिजली विभाग के संविदा कर्मी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान अंकुश शर्मा के रूप में हुई है, जो उपभोक्ता से जबरन घूस मांग रहा था।
जानकारी के मुताबिक, मुगलपुरा जामा मस्जिद निवासी अफजाल हुसैन ने अपने घर के लिए दो किलोवाट का घरेलू कनेक्शन लेने के लिए आवेदन किया था। लेकिन आवेदन के बाद भी कनेक्शन न मिलने पर संविदा कर्मी अंकुश शर्मा ने अफजाल से 5500 रुपये रिश्वत की मांग की। पीड़ित ने कई बार आग्रह किया, परंतु कनेक्शन न मिलने पर उसने एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया।
इस पूरे मामले में खुलासा हुआ कि संविदा कर्मी अंकुश शर्मा रिश्वत लिपिक राजीव सैनी के कहने पर मांग रहा था। योजना के मुताबिक जब पीड़ित ने रुपए सौंपे, तभी एंटी करप्शन टीम ने अंकुश शर्मा को पकड़ लिया। वहीं, लिपिक राजीव सैनी मौके से भागने में सफल हो गया, जिसकी तलाश अब जारी है।
गुरुवार को इंस्पेक्टर नवल मारवाह के नेतृत्व में एंटी करप्शन टीम ने पूरी योजना बनाई। टीम ने जैसे ही पीड़ित द्वारा आरोपी को पैसे देते देखा, तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को मुगलपुरा थाने लाया गया।
मुगलपुरा थाने में संविदा कर्मी अंकुश शर्मा और लिपिक राजीव सैनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फिलहाल, अंकुश पुलिस हिरासत में है, जबकि लिपिक राजीव की तलाश की जा रही है। एंटी करप्शन टीम का कहना है कि विभाग में भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी।