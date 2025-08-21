Moradabad News: घरेलू बिजली कनेक्शन दिलाने के नाम पर रिश्वतखोरी! संविदा कर्मी रंगे हाथ गिरफ्तार, लिपिक फरार

Electricity connection bribe contract worker arrested in moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र में घरेलू बिजली कनेक्शन दिलाने और मीटर लगाने के नाम पर 5500 रुपये की रिश्वत लेते हुए बिजली विभाग के संविदा कर्मी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान अंकुश शर्मा के रूप में हुई है, जो उपभोक्ता से जबरन घूस मांग रहा था।