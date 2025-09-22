UP Crime: हैवानियत की हदें पार, पिता ने 15 साल की बेटी को बनाया हवस का शिकार, प्रेग्नेंट होने पर खुला राज

UP Crime News Hindi: इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है, जहां एक पिता ने अपनी ही 15 वर्षीय बेटी को तीन महीने तक अपनी हवस का शिकार बनाया। इस जघन्य अपराध का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग गर्भवती हो गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जो फिलहाल अपने 3 साल के छोटे बेटे को बंधक बनाकर फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है और बच्चे की सुरक्षित बरामदगी को अपनी पहली प्राथमिकता मान रही है।
पीड़िता ने पुलिस को दी गई अपनी लिखित शिकायत में बताया कि उसके माता-पिता का तलाक हो चुका था और उसकी माँ अलग रहती थी। इसी दौरान, उसके पिता ने इस मौके का फायदा उठाकर उसे लगातार तीन महीने तक शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पीड़िता के अनुसार, उसका पिता रात में जबरन उसके कमरे में घुस आता और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता था। धमकी के डर से वह किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी। वह रोती-चिल्लाती तो पिता उसका गला दबाकर चुप करा देता था। पीड़िता ने बताया कि पिता ने धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह पूरे परिवार को खत्म कर देगा।
पीड़िता की माँ ने भी पुलिस के सामने अपनी बेटी की दर्दनाक कहानी को बयां किया। उन्होंने बताया कि उनके पति ने पहले भी उन्हें तलाक दिया था, लेकिन रिश्तेदारों के दबाव में उन्होंने दोबारा निकाह कर लिया। लेकिन दो महीने बाद ही आरोपी ने फिर से उन्हें तलाक देकर बच्चों को अपने पास रख लिया। माँ के अनुसार, इस दौरान उनकी बड़ी बेटी के साथ पिछले ढाई-तीन महीने से दरिंदगी हो रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले उनका पूर्व पति उनकी बेटी के साथ गलत हरकतें करता था और अब उसने बलात्कार भी किया। यह खुलासा तब हुआ जब नाबालिग गर्भवती हो गई।
पीड़िता की माँ ने पुलिस को एक और सनसनीखेज जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी पिता ने उनके 3 साल के छोटे बेटे को भी अपने साथ बंधक बना लिया है और धमकी दी है कि अगर उन्होंने पुलिस में शिकायत की तो वह बच्चे की जान ले लेगा। आरोपी फिलहाल अपने छोटे बेटे के साथ फरार है। माँ ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर बच्चे को सुरक्षित वापस लाने की मांग की है।
मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा कोतवाली प्रभारी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर आरोपी पिता के खिलाफ धारा 376 (बलात्कार), 506 (जान से मारने की धमकी) और पॉक्सो एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में जुट गई हैं। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भी भेजा है और उसके बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और छोटे बच्चे की सुरक्षित बरामदगी उनकी पहली प्राथमिकता है।