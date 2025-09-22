UP Crime: हैवानियत की हदें पार, पिता ने 15 साल की बेटी को बनाया हवस का शिकार, प्रेग्नेंट होने पर खुला राज

पीड़िता ने पुलिस को दी गई अपनी लिखित शिकायत में बताया कि उसके माता-पिता का तलाक हो चुका था और उसकी माँ अलग रहती थी। इसी दौरान, उसके पिता ने इस मौके का फायदा उठाकर उसे लगातार तीन महीने तक शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पीड़िता के अनुसार, उसका पिता रात में जबरन उसके कमरे में घुस आता और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता था। धमकी के डर से वह किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी। वह रोती-चिल्लाती तो पिता उसका गला दबाकर चुप करा देता था। पीड़िता ने बताया कि पिता ने धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह पूरे परिवार को खत्म कर देगा।