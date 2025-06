Moradabad: पीतल फैक्ट्री में लगी आग, फैक्ट्री से उठीं आग की लपटें, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंचीं

Moradabad: पीतल फैक्ट्री में लगी आग, फैक्ट्री से उठीं आग की लपटें, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंचीं

Moradabad News: मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र स्थित प्रभात मार्केट में सोमवार सुबह एक पीतल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई।

मुरादाबाद•Jun 16, 2025 / 03:35 pm• Mohd Danish

Moradabad: पीतल फैक्ट्री में लगी आग | Image Source – Social Media

Fire breaks out in brass factory in Moradabad: मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के प्रभात मार्केट, मंजू नगर में सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे एक पीतल की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री से उठती ऊंची लपटें और घना काला धुआं देखकर इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। करीब 10 से ज्यादा फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में आग की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। प्रभात मार्केट की तंग गलियों और घनी आबादी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में दमकल कर्मियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद स्थिति को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया। बताया जा रहा है कि यह फैक्ट्री “मंगला हैंडीक्राफ्ट” के नाम से चल रही थी, जिसके मालिक राकेश कुमार हैं। यहां पीतल के सजावटी सामान बनाए जाते हैं। आग की चपेट में आने से लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं, स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है।