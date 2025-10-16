ट्यूबवेल से पानी के साथ निकली मछलियां! अफवाह फैली तो उमड़ी भीड़, लोग बोले- कुदरत का करिश्मा

ट्यूबवेल से पानी के साथ निकली मछलियां! AI Generated Image
Fish coming out from tubewell in Moradabad: मुरादाबाद जिले के बिलारी क्षेत्र के सिहारी माला गांव में एक अजीबो-गरीब अफवाह ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। कहा गया कि एक किसान के ट्यूबवेल से पानी के साथ मछलियां निकल रही हैं। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और कुछ ही देर में गांव के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए।
जानकारी के अनुसार, सिहारी माला गांव के जंगल में सूफी बन्ने मियां की दरगाह के पास एक किसान का निजी ट्यूबवेल है। सुबह जब किसान पानी निकाल रहा था, तभी पानी के साथ कुछ छोटी मछलियां निकलती दिखाई दीं। आसपास मौजूद लोगों ने यह नजारा देखा और तुरंत पूरे गांव में खबर फैला दी कि ट्यूबवेल से मछलियां निकल रही हैं।
जैसे ही यह खबर फैली, ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ लोग इसे कुदरत का करिश्मा बताने लगे। कई लोगों ने मौके पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर साझा करने लगे। देखते ही देखते यह अफवाह पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई।
हालांकि जब भीड़ ज्यादा बढ़ गई और लोग पानी के पाइप के पास पहुंचे तब किसी को भी मछलियां नजर नहीं आईं। इससे लोगों में तरह-तरह की बातें शुरू हो गईं। कुछ ग्रामीणों ने माना कि शायद पानी में पहले से कुछ मछलियां फंस गई होंगी, जबकि कुछ अब भी इसे दैवीय घटना मान रहे हैं।
इस अजीब अफवाह के बाद सिहारी माला गांव में पूरे दिन चर्चा बनी रही। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा। वहीं, स्थानीय प्रशासन ने बताया कि ऐसी घटनाएं कई बार प्राकृतिक कारणों से हो सकती हैं, लेकिन इसे चमत्कार कहना गलत है।
