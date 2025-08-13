Flood in UP: यूपी में फिर मंडराया बाढ़ का साया, गागन-रामगंगा उफान पर, 150 से ज्यादा घरों में घुसा पानी

Flood in UP gagan ramganga river Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में रामगंगा और गागन नदियों के उफान ने फिर एक बार बाढ़ का संकट पैदा कर दिया है। दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है, जिससे 67 से अधिक गांवों में फसलें चौपट हो चुकी हैं और अवैध कॉलोनियों में पानी घुसने से 150 से अधिक घर जलमग्न हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं, लेकिन जलभराव के कारण बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है।