हिंदू युवती का जबरन धर्मांतरण, नाजिम ने डराकर बनवाया वीडियो, अब पुलिस के शिकंजे में आरोपी

Forced conversion of a Hindu girl in moradabad up: यूपी के मुरादाबाद जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू छात्रा को बहला-फुसलाकर अगवा कर दिल्ली ले जाया गया और जबरन धर्मांतरण कराया गया। आरोपी युवक नाजिम ने छात्रा का डर के माहौल में एक वीडियो बनवाया, जिसमें वह खुद को अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करने की बात कहती दिख रही है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवती को दिल्ली से बरामद कर लिया है और आरोपी को भी हिरासत में ले लिया गया है।