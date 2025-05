Moradabad: विदेश भेजने के नाम पर ठगी, फर्जी टिकट थमा कर दो युवकों से लाखों रुपये हड़पे, मुकदमा दर्ज

Moradabad News: मुरादाबाद में दो युवकों से विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर तीन लोगों ने लाखों रुपये ठग लिए।

मुरादाबाद•May 28, 2025 / 07:41 am• Mohd Danish

Moradabad: विदेश भेजने के नाम पर ठगी..

Fraud in name of sending abroad Moradabad: मुरादाबाद निवासी दो युवकों को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर तीन लोगों ने लाखों रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित मोहम्मद यासीन ने इस मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके आदेश पर अब तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

वार्ड-18 निवासी मोहम्मद यासीन पुत्र मोहम्मद अनीस ने शिकायत में बताया कि नगर निवासी फिरोज आलम के घर पर उसकी मुलाकात फकीरगंज थाना कांठ निवासी मोहम्मद शाहरुख पुत्र राजा, उसके भाई मोहम्मद नईम और पट्टी कला कस्बा कांठ वार्ड नंबर-4 निवासी हाजी सलीम पुत्र हाजी मटरु से हुई थी। इन लोगों ने उसे और एक अन्य युवक को विदेश में रोटी पैकिंग की अच्छी नौकरी दिलाने का लालच दिया। आरोपियों ने भरोसा दिलाकर कई बार में लाखों रुपये वसूल लिए और बदले में फर्जी टिकट थमा दिए। जब पीड़ितों को ठगी का अहसास हुआ, तो उन्होंने अदालत में शिकायत की। कोर्ट के आदेश पर संबंधित थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।