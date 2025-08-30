Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

मुरादाबाद में गणेश महोत्सव का भव्य समापन, गिर्जिया देवी मंदिर पहुंचकर भक्तों ने विधिविधान से किया गणेश प्रतिमा का विसर्जन

Moradabad News: मुरादाबाद में गणेश महोत्सव का समापन धूमधाम से हुआ। चित्रगुप्त मंदिर से निकली भव्य शोभायात्रा में भक्तों ने गुलाल उड़ाते हुए नृत्य किया और “गणपति बप्पा मोरिया” के जयकारे लगाए।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 30, 2025

ganesh visarjan moradabad ganpati bappa shobhayatra
मुरादाबाद में गणेश महोत्सव का भव्य समापन | Image Source - Pexels

Ganesh Visarjan Moradabad: यूपी के मुरादाबाद में भगवान वाल्मीकि धर्मशाला पर गणेश महोत्सव का आयोजन बड़े हर्षोल्लास और धार्मिक वातावरण में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत फीता काटकर एवं आरती करके की गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा के भजन गाते हुए पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया।

धूमधाम से निकाली शोभायात्रा

वार्ड नंबर 14, मोहल्ला फतेहउल्ला गंज स्थित चित्रगुप्त मंदिर से शुक्रवार को गणपति बप्पा की शोभायात्रा निकाली गई। श्रद्धालु रंग-बिरंगे गुलाल उड़ाते हुए धार्मिक धुनों पर झूमते और नृत्य करते नजर आए। “गणपति बप्पा मोरिया” और “मंगल मूर्ति मोरिया” के गगनभेदी जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। इस दौरान जगह-जगह शोभायात्रा का फूलों से स्वागत किया गया, जिससे श्रद्धालुओं का उत्साह और बढ़ गया।

शहर की गलियों से होकर गिर्जिया देवी मंदिर तक यात्रा

शोभायात्रा चित्रगुप्त मंदिर से निकलकर बुध बाजार, कोतवाली गेट, एसडीएच इंटर कॉलेज, बड़ा बाजार, और छहराहा होते हुए काशीपुर चुंगी तक पहुंची। वहां से श्रद्धालु गणेश प्रतिमा को लेकर उत्तराखंड के रामनगर मंडी स्थित गिर्जिया देवी मंदिर पहुंचे। कोसी नदी के पावन तट पर विधिविधान के साथ गणपति बप्पा का विसर्जन किया गया।

गणेश चतुर्थी 2025 | Ganesh Chaturthi 2025

up news

UP News Hindi

30 Aug 2025 09:14 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद में गणेश महोत्सव का भव्य समापन, गिर्जिया देवी मंदिर पहुंचकर भक्तों ने विधिविधान से किया गणेश प्रतिमा का विसर्जन

