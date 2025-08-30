मुरादाबाद में गणेश महोत्सव का भव्य समापन, गिर्जिया देवी मंदिर पहुंचकर भक्तों ने विधिविधान से किया गणेश प्रतिमा का विसर्जन

Ganesh Visarjan Moradabad: यूपी के मुरादाबाद में भगवान वाल्मीकि धर्मशाला पर गणेश महोत्सव का आयोजन बड़े हर्षोल्लास और धार्मिक वातावरण में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत फीता काटकर एवं आरती करके की गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा के भजन गाते हुए पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया।
वार्ड नंबर 14, मोहल्ला फतेहउल्ला गंज स्थित चित्रगुप्त मंदिर से शुक्रवार को गणपति बप्पा की शोभायात्रा निकाली गई। श्रद्धालु रंग-बिरंगे गुलाल उड़ाते हुए धार्मिक धुनों पर झूमते और नृत्य करते नजर आए। “गणपति बप्पा मोरिया” और “मंगल मूर्ति मोरिया” के गगनभेदी जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। इस दौरान जगह-जगह शोभायात्रा का फूलों से स्वागत किया गया, जिससे श्रद्धालुओं का उत्साह और बढ़ गया।
शोभायात्रा चित्रगुप्त मंदिर से निकलकर बुध बाजार, कोतवाली गेट, एसडीएच इंटर कॉलेज, बड़ा बाजार, और छहराहा होते हुए काशीपुर चुंगी तक पहुंची। वहां से श्रद्धालु गणेश प्रतिमा को लेकर उत्तराखंड के रामनगर मंडी स्थित गिर्जिया देवी मंदिर पहुंचे। कोसी नदी के पावन तट पर विधिविधान के साथ गणपति बप्पा का विसर्जन किया गया।