मुरादाबाद में गणेश महोत्सव का भव्य समापन, गिर्जिया देवी मंदिर पहुंचकर भक्तों ने विधिविधान से किया गणेश प्रतिमा का विसर्जन

वार्ड नंबर 14, मोहल्ला फतेहउल्ला गंज स्थित चित्रगुप्त मंदिर से शुक्रवार को गणपति बप्पा की शोभायात्रा निकाली गई। श्रद्धालु रंग-बिरंगे गुलाल उड़ाते हुए धार्मिक धुनों पर झूमते और नृत्य करते नजर आए। “गणपति बप्पा मोरिया” और “मंगल मूर्ति मोरिया” के गगनभेदी जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। इस दौरान जगह-जगह शोभायात्रा का फूलों से स्वागत किया गया, जिससे श्रद्धालुओं का उत्साह और बढ़ गया।