रसोई में माचिस जलाते ही भड़की आग, गैस लीकेज से धू-धूकर जला सिलेंडर, फिर फटा और पूरे घर में…

Gas cylinder fire leakage in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र में रविवार देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक घर की रसोई में गैस सिलेंडर ने अचानक आग पकड़ ली। घटना उस समय हुई जब घर की महिला ने पानी गर्म करने के लिए माचिस जलाई और गैस लीकेज के चलते पूरा सिलेंडर धू-धूकर जलने लगा।