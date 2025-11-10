Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

रसोई में माचिस जलाते ही भड़की आग, गैस लीकेज से धू-धूकर जला सिलेंडर, फिर फटा और पूरे घर में…

Moradabad News: मुरादाबाद जिले के कटघर क्षेत्र में देर रात गैस लीकेज के कारण एक घर की रसोई में सिलेंडर ने अचानक आग पकड़ ली, जिससे पूरे मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

less than 1 minute read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Nov 10, 2025

gas cylinder fire leakage moradabad house blaze fire brigade control

रसोई में माचिस जलाते ही भड़की आग | AI Generated Image

Gas cylinder fire leakage in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र में रविवार देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक घर की रसोई में गैस सिलेंडर ने अचानक आग पकड़ ली। घटना उस समय हुई जब घर की महिला ने पानी गर्म करने के लिए माचिस जलाई और गैस लीकेज के चलते पूरा सिलेंडर धू-धूकर जलने लगा।

आग की लपटों से घिरा घर, लोग घबराकर बाहर निकले

जैसे ही रसोई से आग की तेज लपटें उठीं, पूरा घर दहशत में आ गया। इस्लामनगर धीमरी रोड निवासी रिजवान के घर के बाहर थोड़ी ही देर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। आसपास के लोग आग की आवाज और धमाके जैसे विकराल स्वरूप से सहम गए और सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे।

दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू

स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। अलर्ट मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तेज लपटों के बीच कुछ ही देर में आग को काबू में कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि समय पर कार्रवाई न होती तो आग पड़ोस के घरों तक भी फैल सकती थी।

रसोई का सामान जला, नुकसान का आकलन शुरू

आग बुझने के बाद नुकसान का आकलन किया गया। रसोई में रखे राशन, मसाले, बर्तन और अन्य घरेलू सामान पूरी तरह जल गए। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। दमकल कर्मियों ने गैस लीकेज के संभावित कारण की जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 03:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / रसोई में माचिस जलाते ही भड़की आग, गैस लीकेज से धू-धूकर जला सिलेंडर, फिर फटा और पूरे घर में…

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

तीन शव, तीन कहानियां और एक ही सवाल – कातिल कौन? यूपी पुलिस को चुनौती देने लगे अनसुलझे मर्डर केस

up mysterious triple murder unidentified bodies police investigation
मुरादाबाद

कहर ढाएगी ठिठुरन… अगले तीन दिन लगातार गिरेगा पारा, कोहरे की मोटी चादर और कड़ाके की सर्दी की चेतावनी

up cold wave alert temperature drop fog forecast winter weather update
मुरादाबाद

बेटियों को बनना होगा काली न कि बुर्का वाली- बोले धीरेंद्र शास्त्री; बयान से राजनीति और सोशल मीडिया पर मची हलचल

dheerendra shastri aniruddhacharya sanatana ekta padyatra delhi vrindavan
मुरादाबाद

लखनऊ–दिल्ली हाईवे पर अफरा-तफरी! दो ट्रकों की जोरदार टक्कर, संभल कट के पास घंटों जाम में फंसे वाहन

lucknow delhi highway truck accident car crash sambhal cut jam
मुरादाबाद

UP Weather: यूपी में बदल रहा मौसम, तीन दिन में बढ़ जाएगी कंपकंपी! उत्तर-पश्चिमी हवाओं से रातें होंगी सर्द

मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.