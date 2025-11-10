रसोई में माचिस जलाते ही भड़की आग, गैस लीकेज से धू-धूकर जला सिलेंडर, फिर फटा और पूरे घर में…

रसोई में माचिस जलाते ही भड़की आग | AI Generated Image
Gas cylinder fire leakage in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र में रविवार देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक घर की रसोई में गैस सिलेंडर ने अचानक आग पकड़ ली। घटना उस समय हुई जब घर की महिला ने पानी गर्म करने के लिए माचिस जलाई और गैस लीकेज के चलते पूरा सिलेंडर धू-धूकर जलने लगा।
जैसे ही रसोई से आग की तेज लपटें उठीं, पूरा घर दहशत में आ गया। इस्लामनगर धीमरी रोड निवासी रिजवान के घर के बाहर थोड़ी ही देर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। आसपास के लोग आग की आवाज और धमाके जैसे विकराल स्वरूप से सहम गए और सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे।
स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। अलर्ट मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तेज लपटों के बीच कुछ ही देर में आग को काबू में कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि समय पर कार्रवाई न होती तो आग पड़ोस के घरों तक भी फैल सकती थी।
आग बुझने के बाद नुकसान का आकलन किया गया। रसोई में रखे राशन, मसाले, बर्तन और अन्य घरेलू सामान पूरी तरह जल गए। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। दमकल कर्मियों ने गैस लीकेज के संभावित कारण की जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग