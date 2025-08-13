Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

प्रेम के चक्कर में टूटा पिता का सपना, मजदूरी से जोड़ी थी पाई पाई, जेवर और नकदी समेत युवती प्रेमी संग हुई फरार

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में एक 18 वर्षीय युवती 1.90 लाख रुपये नकद और डेढ़ तोला सोने के जेवर लेकर प्रेमी संग फरार हो गई।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 13, 2025

girl elopes with lover cash jewellery theft case moradabad
प्रेम के चक्कर में टूटा पिता का सपना | Image Source - Social Media

Girl elopes with lover cash jewellery theft case moradabad: मुरादाबाद जिले के थाना मझोला क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 18 वर्षीय युवती अपने प्रेमी संग घर से फरार हो गई। पिता का आरोप है कि युवती घर से 1.90 लाख रुपये नकद और करीब डेढ़ तोला सोने के जेवर भी समेटकर ले गई। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है और परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है।

मजदूरी से जोड़ी थी पाई-पाई

शिकायतकर्ता, जो रोज शहर जाकर मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करता है, उसने पुलिस को बताया कि उसने मेहनत-मजदूरी कर पाई-पाई जोड़कर अपने घर का खर्च और बेटी का भविष्य सुरक्षित करने की कोशिश की थी। लेकिन उसकी बेटी के इस कदम ने उसका सपना तोड़ दिया।

गांव के ही लोगों पर गंभीर आरोप

पीड़ित पिता ने आरोप लगाया कि गांव की रहने वाली फूलजहां, नूरजहां, गुलफशा और आजम ने उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर गांव के ही रहमत के प्रेमजाल में फंसा दिया। नौ अगस्त को दोपहर करीब एक बजे ये सभी लोग उसकी बेटी को अपने साथ भगा ले गए।

नकदी और जेवर भी ले गई युवती

पिता के अनुसार, बेटी जाते समय घर से 1,90,000 नकद और लगभग डेढ़ तोला सोने के जेवर ले गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि यह रकम उसकी कई वर्षों की मेहनत की कमाई थी, जिसे वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचाकर रखे हुए थे।

धमकी और गाली-गलौज का भी आरोप

जब पीड़ित परिवार ने फूलजहां के पति इशरार उर्फ धीरा और उसके परिवार वालों से बेटी, नकदी और जेवर वापस करने की मांग की, तो आरोपियों ने गाली-गलौज और धमकी देना शुरू कर दिया। इससे मामले में तनाव और बढ़ गया।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

पिता की तहरीर पर मझोला पुलिस ने फूलजहां समेत पांच लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस टीम ने युवती की तलाश शुरू कर दी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

Published on:

13 Aug 2025 04:49 pm

