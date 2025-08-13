प्रेम के चक्कर में टूटा पिता का सपना, मजदूरी से जोड़ी थी पाई पाई, जेवर और नकदी समेत युवती प्रेमी संग हुई फरार

Girl elopes with lover cash jewellery theft case moradabad: मुरादाबाद जिले के थाना मझोला क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 18 वर्षीय युवती अपने प्रेमी संग घर से फरार हो गई। पिता का आरोप है कि युवती घर से 1.90 लाख रुपये नकद और करीब डेढ़ तोला सोने के जेवर भी समेटकर ले गई। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है और परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है।