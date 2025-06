Moradabad: युवती की चाकुओं से गोदकर हत्या, मक्के के खेत में मिला शव, गांव में पसरा मातम, महिलाओं में दहशत

मुरादाबाद•Jun 02, 2025 / 10:43 am• Mohd Danish

Girl stabbed to death with knives in Moradabad: मुरादाबाद के मैनाठेर क्षेत्र में रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव की 20 वर्षीय युवती सायरा की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसका रक्तरंजित शव गांव के पास स्थित मक्के के खेत में पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया।

शनिवार शाम से लापता थी सायरा, रविवार को खेत में मिला शव ग्राम मिलक मैनाठेर निवासी आले हसन की बेटी सायरा शनिवार शाम को पशुओं के लिए चारा लेने जंगल की ओर गई थी, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी। परिजनों ने पूरी रात उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। रविवार सुबह करीब 11 बजे सायरा की मां शफीना नरौदा रोड स्थित मंदिर के पास जब्बार के मक्के के खेत में पहुंचीं, जहां उन्होंने बेटी का खून से सना शव देखा। यह देख उनकी चीख निकल गई और पूरा गांव घटनास्थल पर जुट गया। शव की हालत देख कांप उठे ग्रामीण, पूरे शरीर पर थे चाकुओं के गहरे निशान

सायरा के शरीर पर चाकू के कई गहरे घाव थे, जिससे उसकी दर्दनाक हत्या की पुष्टि हुई। शव की हालत इतनी भयावह थी कि ग्रामीणों की रूह कांप उठी। कपड़े भी पूरी तरह खून से सने हुए थे। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर, शव को भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए

सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौके पर एसएसपी सतपाल अंतिल भी पहुंचे और घटना की गंभीरता को देखते हुए बारीकी से जांच करवाई। फॉरेंसिक टीम ने मौके से अहम साक्ष्य जुटाए और वीडियोग्राफी की। गांव के युवक पर आरोप मृतका की मां शफीना ने गांव के युवक रफी पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि रफी सायरा को लंबे समय से परेशान कर रहा था और प्रेम संबंध के लिए दबाव बना रहा था। मना करने पर उसने सायरा को जान से मारने की धमकी भी दी थी। शफीना की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी रफी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। हत्या की जांच के लिए तीन टीमें गठित, एसओजी को भी लगाया गया एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि हत्या की जांच के लिए तीन अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं। इसके अलावा एसओजी को भी जांच में लगाया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा। यह भी पढ़ें कोरोना से पीड़ित बिजनौर के युवक की एम्स में हुई मौत, ढाई साल बाद जिले में पहला कोरोना मृत्यु मामला गांव में मातम, महिलाओं और युवतियों में दहशत इस निर्मम हत्या के बाद गांव में मातम का माहौल है। खासकर महिलाओं और युवतियों में भय व्याप्त है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।