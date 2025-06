कोरोना से पीड़ित बिजनौर के युवक की एम्स में हुई मौत, ढाई साल बाद जिले में पहला कोरोना मृत्यु मामला

Bijnor News: यूपी के बिजनौर के 22 वर्षीय युवक की एम्स ऋषिकेश में कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई। युवक पहले से डायबिटीज और किडनी..

बिजनोर•Jun 02, 2025 / 09:56 am• Mohd Danish

कोरोना से पीड़ित बिजनौर के युवक की एम्स में हुई मौत..

Young man from Bijnor suffering from Corona died in AIIMS: बिजनौर के स्योहारा क्षेत्र के एक गांव निवासी 22 वर्षीय युवक की एम्स ऋषिकेश में इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक को डायबिटीज और किडनी से जुड़ी गंभीर समस्या के चलते एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां जांच के दौरान वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया।

ढाई साल बाद जिले में पहला कोरोना मृत्यु मामला करीब ढाई साल बाद बिजनौर जिले में यह पहला मामला है जब किसी कोरोना संक्रमित की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, देशभर में दोबारा फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश में यह कोरोना से पहली मृत्यु मानी जा रही है। सीएमओ ने दी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. कौशलेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि चार दिन पहले युवक की मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि मृतक युवक को पहले से ही डायबिटीज और किडनी की गंभीर समस्या थी। एम्स में कराई गई आरटीपीसीआर जांच में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी, लेकिन अन्य बीमारियों की वजह से उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। स्वास्थ्य विभाग ने दिए निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने युवक की ट्रैवल हिस्ट्री और अन्य जानकारियां जुटाने के लिए संबंधित पीएचसी स्टाफ को निर्देश दे दिए हैं, ताकि आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा सकें।