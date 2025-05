मुरादाबाद में मालगाड़ी दो हिस्सों में बंटी, आधा घंटे प्रभावित हुआ रेल संचालन, पढ़ें पूरी खबर

मुरादाबाद में मालगाड़ी दो हिस्सों में बंटी, आधा घंटे प्रभावित हुआ रेल संचालन, पढ़ें पूरी खबर

Moradabad News: रविवार सुबह मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र स्थित रामगंगा नदी पुल पर दिल्ली-लखनऊ रेलवे लाइन पर दौड़ रही एक मालगाड़ी कपलिंग टूटने से दो हिस्सों में बंट गई।

मुरादाबाद•May 11, 2025 / 02:52 pm• Mohd Danish

Goods train splits into two parts in Moradabad: दिल्ली-लखनऊ रेलवे लाइन पर रविवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया, जब एक तेज रफ्तार मालगाड़ी अचानक दो हिस्सों में बंट गई। यह घटना सुबह करीब 6:00 बजे मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में स्थित रामगंगा नदी पुल पर हुई।

कपलिंग टूटने से हुआ हादसा बताया जा रहा है कि मालगाड़ी की कपलिंग टूटने के कारण ट्रेन के डिब्बे दो भागों में बंट गए। जैसे ही यह हादसा हुआ, घटनास्थल के आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और माहौल अफरातफरी भरा हो गया। रेलवे अधिकारियों में मचा हड़कंप हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्टेशन मास्टर और इंजीनियरों की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। मरम्मत के बाद दोबारा चली मालगाड़ी इंजीनियरों ने कड़ी मशक्कत के बाद कपलिंग की मरम्मत की और ट्रेन को दोबारा रवाना किया गया। इस कार्य में लगभग आधे घंटे का समय लगा। रेल संचालन पर असर इस हादसे के कारण दिल्ली-लखनऊ रेलवे लाइन पर करीब आधे घंटे तक रेल यातायात पूरी तरह बाधित रहा। मालगाड़ी के रवाना होने के बाद ही रेल संचालन सामान्य हो पाया।