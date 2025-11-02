1811 करोड़ का जीएसटी घोटाला! 122 फर्जी फर्मों के नेटवर्क ने हिलाया सिस्टम, मास्टरमाइंड की तलाश तेज

GST 1811 crore fake firms scam in Moradabad: 1811 करोड़ के विशाल जीएसटी घोटाले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर दिया है। एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार के नेतृत्व में बनी 11 सदस्यीय टीम इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने में जुट गई है। इस रैकेट में 122 फर्जी फर्मों का इस्तेमाल कर करोड़ों की जीएसटी चोरी की गई थी, जिसके मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। अधिकारियों के अनुसार जांच का दायरा तेजी से बढ़ाया जा रहा है ताकि पूरे सिंडिकेट का खुलासा हो सके।