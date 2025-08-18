UP Crime: कानून के रखवाले की काली कहानी! वर्दी पहनकर करता था ब्लैकमेलिंग, युवक की आपबीती सुन अफसर भी हैरान

गिरफ्तार आरोपी मो. फैसल रहमतनगर, थाना कटघर का रहने वाला है और उसके खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2020 में मैनाठेर थाने और 2023 में मझोला थाने में उसके खिलाफ मारपीट और धमकी के मामले दर्ज हुए थे। महिला आरोपी इकरा कटघर मुस्लिम कॉलेज वाली गली की रहने वाली है, जिसे पुलिस ने जेल भेज दिया है।