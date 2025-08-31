Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

Rain Alert: मुरादाबाद में झमाझम बारिश का अलर्ट! 1 से 5 सितंबर तक रामपुर, अमरोहा, बिजनौर और संभल में भारी वर्षा

Moradabad Rain Alert: मुरादाबाद मंडल में मानसून की रफ्तार फिर तेज होगी। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 5 सितंबर के दौरान मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर और संभल में भारी बारिश, तेज हवाओं और आंधी का अलर्ट है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 31, 2025

heavy rain alert moradabad division 1 to 5 september imd forecast
Rain Alert: मुरादाबाद में झमाझम बारिश का अलर्ट! AI Generated Image

Rain Alert In Moradabad, Amroha, Rampur, Bijnor and Sambhal: मुरादाबाद मंडल में मानसून का असर इस साल खासा मजबूत दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से रुक-रुककर हुई बारिश ने मौसम सुहाना बनाया है, लेकिन अब एक बार फिर तेज बारिश का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि 1 से 5 सितंबर के बीच मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर और संभल जिलों में झमाझम बारिश होगी। इस दौरान कई जगह तेज हवाओं और बिजली गिरने की आशंका भी है।

मुरादाबाद में होगी भारी बारिश

मुरादाबाद जिले में पिछले सप्ताह रुक-रुककर हुई फुहारों ने तापमान में गिरावट लाई थी। अब मौसम विभाग ने यहां अगले 5 दिन भारी से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मुरादाबाद शहर और ग्रामीण इलाकों में लगातार बारिश से गली-मोहल्लों और निचले इलाकों में जलभराव का संकट पैदा हो सकता है।

बिजनौर में बाढ़ का खतरा

बिजनौर जिले में गंगा और अन्य नदियां पहले से ही उफान पर हैं। मौसम विभाग का अलर्ट कहता है कि 1 से 5 सितंबर तक लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर और बढ़ सकता है। बिजनौर और नजीबाबाद इलाके में बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति बनने का खतरा है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

अमरोहा में झमाझम बारिश के आसार

अमरोहा जिले में मानसून की रफ्तार तेज होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 5 सितंबर तक अमरोहा और गजरौला के इलाके में कई जगह भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान किसानों को फायदा होगा, लेकिन लगातार बारिश से फसलों को नुकसान की भी आशंका जताई गई है।

रामपुर में गरज-चमक के साथ बारिश

रामपुर जिले में पिछले दिनों हल्की बारिश हुई थी, लेकिन अब मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहां 1 से 5 सितंबर के बीच तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। शहर और कस्बों में जलभराव की स्थिति को देखते हुए नगर निकायों को अलर्ट किया गया है।

संभल में होगी मूसलाधार बारिश

संभल जिले में भी मानसून का असर दिखने लगा है। अगले 5 दिन लगातार बारिश के चलते यहां के ग्रामीण इलाकों में सड़कों पर कीचड़ और जलभराव की समस्या बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि इस दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें।

प्रशासन की चेतावनी

मौसम विभाग के अलर्ट के बाद मंडल प्रशासन ने सभी जिलों में आपदा प्रबंधन टीमों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। बिजली गिरने और तेज हवाओं के कारण लोगों को खुले मैदान और पेड़ों के नीचे खड़े होने से मना किया गया है।

31 Aug 2025 07:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / Rain Alert: मुरादाबाद में झमाझम बारिश का अलर्ट! 1 से 5 सितंबर तक रामपुर, अमरोहा, बिजनौर और संभल में भारी वर्षा

