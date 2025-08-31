Rain Alert: मुरादाबाद में झमाझम बारिश का अलर्ट! 1 से 5 सितंबर तक रामपुर, अमरोहा, बिजनौर और संभल में भारी वर्षा

Rain Alert In Moradabad, Amroha, Rampur, Bijnor and Sambhal: मुरादाबाद मंडल में मानसून का असर इस साल खासा मजबूत दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से रुक-रुककर हुई बारिश ने मौसम सुहाना बनाया है, लेकिन अब एक बार फिर तेज बारिश का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि 1 से 5 सितंबर के बीच मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर और संभल जिलों में झमाझम बारिश होगी। इस दौरान कई जगह तेज हवाओं और बिजली गिरने की आशंका भी है।