UP Weather News: यूपी के इन जिलों में 3 दिन तक झमाझम बारिश, IMD का अलर्ट, 40 जिलों में वज्रपात की चेतावनी

Heavy rain for 3 days in UP and know up weather news: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के लखनऊ केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा मौसम अलर्ट जारी किया है। उनके अनुसार, 12 जुलाई को यूपी के मुरादाबाद मंडल में बहुत भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में भारी जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।