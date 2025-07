दूसरे समुदाय के युवक से हिन्दू युवती ने की शादी, वीडियो जारी कर खुद दी जानकारी, कबूल किया इस्लाम धर्म

Hindu girl marries a boy from another community in Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के डिलारी थाना क्षेत्र के गांव मुस्तापुर बडेरा में एक हिन्दू दलित युवती के दूसरे समुदाय के युवक के साथ भागने का मामला सामने आया है। युवक पर युवती को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप है। इस घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है।