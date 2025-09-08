नशे के कारोबार में बढ़ती रंजिश! मुरादाबाद में खून खराबे को दिया जन्म, हिंदू समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष की हत्या

कमल के परिजनों का आरोप है कि यदि पुलिस ने पहले ही सनी दिवाकर को रंगदारी के मामले में गिरफ्तार कर लिया होता, तो यह हत्या टल सकती थी। 3 सितंबर को भी सनी के खिलाफ शराब की दुकान के सेल्समैन से रंगदारी मांगने का मामला दर्ज हुआ था। परिजनों ने भाजपा विधायक के करीबी, हिस्ट्रीशीटर और पूर्व पार्षद समेत 6 लोगों के खिलाफ शिकायती पत्र दिया है। पुलिस ने पत्र के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गईं हैं।