नशे के कारोबार में बढ़ती रंजिश! मुरादाबाद में खून खराबे को दिया जन्म, हिंदू समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष की हत्या

Moradabad Murder News: मुरादाबाद में नशे के कारोबार की रंजिश ने खून-खराबे का रूप ले लिया। हिंदू समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष और हिस्ट्रीशीटर कमल चौहान की हिस्ट्रीशीटर सनी दिवाकर ने साथियों के संग गोली मारकर हत्या कर दी।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 08, 2025

hindu samaj party leader murder moradabad
हिंदू समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष की हत्या | पत्रिका फाइल फोटो।

Hindu samaj party leader murder in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद में रविवार की शाम हिंदू समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष कमल चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात के पीछे नशे के कारोबार की रंजिश थी। आरोप है कि हिस्ट्रीशीटर सनी दिवाकर और उसके साथियों ने घात लगाकर इस सनसनीखेज़ वारदात को अंजाम दिया। इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस ने एहतियातन फोर्स तैनात कर दी है।

हिस्ट्रीशीटर कमल और सनी की पुरानी दुश्मनी

कटघर थाना क्षेत्र के मुहल्ला डबल फाटक निवासी कमल चौहान न सिर्फ हिंदू समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, बल्कि पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्रीशीटर भी थे। मादक पदार्थों की तस्करी सहित उनके खिलाफ आठ मुकदमे दर्ज थे। वहीं, मोहल्ले का ही रहने वाला सनी दिवाकर भी हिस्ट्रीशीटर है, जिस पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों के बीच नशे के कारोबार में बढ़त को लेकर पिछले काफी समय से तनातनी चल रही थी।

जेल से बाहर आते ही बढ़ाई तस्करी

फरवरी में पुलिस ने कमल चौहान को सवा किलो चरस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 13 जून को वह जमानत पर बाहर आया और जेल से बाहर आते ही उसने अपना नशे का नेटवर्क और बड़ा कर दिया। आरोप है कि उसने सनी दिवाकर के इलाके में भी सप्लाई शुरू कर दी। इससे सनी नाराज़ हो गया और दोनों के बीच टकराव और गहरा हो गया। इससे पहले भी दोनों एक-दूसरे पर हमला कर चुके थे।

घात लगाकर सीने और सिर में मारी गोली

रविवार शाम करीब 6 बजे कमल चौहान अपने पड़ोसी विशाल चौहान के साथ स्कूटी पर सवार होकर शहर से घर लौट रहा था। जैसे ही वह करबला के पास पहुंचा, पहले से ही घात लगाए बैठे सनी दिवाकर और उसके साथी सामने आ गए। आरोप है कि उन्होंने कमल को घेर लिया और सीने व सिर पर दो गोलियां मार दीं। वारदात के वक्त विशाल को निशाना नहीं बनाया गया। हमले के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए।

पुलिस-प्रशासन अलर्ट

वारदात की सूचना मिलते ही एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। हिंदू समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष की हत्या से माहौल तनावपूर्ण हो गया। मृतक की पत्नी ने चेतावनी दी कि अगर आरोपितों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह आत्मदाह कर लेंगी।

परिजनों का आरोप और एफआईआर दर्ज

कमल के परिजनों का आरोप है कि यदि पुलिस ने पहले ही सनी दिवाकर को रंगदारी के मामले में गिरफ्तार कर लिया होता, तो यह हत्या टल सकती थी। 3 सितंबर को भी सनी के खिलाफ शराब की दुकान के सेल्समैन से रंगदारी मांगने का मामला दर्ज हुआ था। परिजनों ने भाजपा विधायक के करीबी, हिस्ट्रीशीटर और पूर्व पार्षद समेत 6 लोगों के खिलाफ शिकायती पत्र दिया है। पुलिस ने पत्र के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गईं हैं।

