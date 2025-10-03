Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, मौके पर मिला भारी सामान, 2 गिरफ्तार

मुरादाबाद पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के एक खंडहरनुमा मकान में अवैध हथियार बनाने का काम चल रहा है।

2 min read

मुरादाबाद

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 03, 2025

मुरादाबाद पुलिस ने दो आरोपी किए गिरफ्तार, PC- IANS

मुरादाबाद। यूपी के मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा पुलिस ने अवैध असलहा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही, भारी मात्रा में बने और अधबने तमंचों के साथ हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया गया है।

थाना पाकबड़ा पुलिस और सीओ हाइवे टीम ने संयुक्त रूप से छापामारी कर इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। दरअसल, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के एक खंडहरनुमा मकान में अवैध हथियार बनाने का काम चल रहा है। इस पर टीम ने दबिश दी और मौके से 8 बने हुए तमंचे, 9 अधबने तमंचे और हथियार बनाने का उपकरण बरामद किया।

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के नाम सरकार हुसैन और जेहरुल हैं। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने यह स्वीकार किया कि वे पिछले 4-5 महीनों से इस धंधे में लिप्त थे और आसपास के जिलों में तमंचों की सप्लाई करते थे। पुलिस के अनुसार आरोपी 2 से 5 हजार रुपए में एक तमंचा बेचते थे।

मुरादाबाद के एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि संयुक्त कार्रवाई में एक अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है और इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान सरकार हुसैन और जेहरुल के रूप में हुई।

एसपी सिटी ने आगे बताया कि मुखबिरों की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने 8 तैयार तमंचे, 9 अधबने तमंचे और हथियार बनाने के कई सामान बरामद किए। पूछताछ में कई अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं, जिन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपियों ने बताया कि वे पिछले 4-5 महीनों से तमंचे बना रहे थे और इन्हें आसपास के जिलों में 2 हजार से 5 हजार रुपए तक में बेचते थे।

ये भी पढ़ें

सड़क हादसा मान सुपुर्द-ए-खाक कर दिया था शव, अब हत्या की आशंका, शव निकालकर पोस्टमार्टम को भेजा
ग्रेटर नोएडा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 07:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, मौके पर मिला भारी सामान, 2 गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

5 हजार में बिक रहे थे खतरनाक तमंचे, हथियारों के सौदे का सच जानकर पुलिस भी रह गई दंग, कई जिलों में होती थी सप्लाई

moradabad illegal firearms factory busted two arrested pistols recovered
मुरादाबाद

खेलते-खेलते मासूम बाथरूम पहुंचा, पानी से भरी बाल्टी में डूबकर तोड़ा दम, परिजनों की चीखों से गूंज उठा गांव

toddler drowns in bucket bathroom incident in moradabad
मुरादाबाद

मॉनसून का जबरदस्त कमबैक! आसमान से बरसेगा पानी ही पानी; 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

up monsoon comeback heavy rain orange yellow alert 32 districts
मुरादाबाद

किशोरी से दुष्कर्म के बाद हत्या कर फेंकी लाश, लावारिस में हुआ अंतिम संस्कार, बेटी को आखिरी बार भी न देख पाए परिजन

mentally challenged girl rape murder up crime police arrest
मुरादाबाद

UP Rains: यूपी में मौसम विभाग का अलर्ट! दशहरे पर होगी झमाझम बारिश, तेज हवाएं और बिजली कड़कने का भी खतरा

up rains alert dussehra weather forecast updates
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.