IMD Rain Alert: यूपी के 30 जिलों में आंधी के साथ होगी तेज बारिश, 43 जिलों में वज्रपात की चेतावनी

IMD Rain Alert in 30 districts of UP: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मानसून की धमाकेदार वापसी हुई है। बंगाल की खाड़ी में गुरुवार शाम बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से शुक्रवार को प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश हुई। शुक्रवार शाम राजधानी लखनऊ में करीब एक घंटे की तेज बारिश ने पूरे शहर को पानी-पानी कर दिया। सड़कों पर पानी भर गया और कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई।