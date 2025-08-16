IMD Rain Alert: अगले 24 घंटों में यूपी में होगी ‘ताबड़तोड़’ बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

भारी बारिश के अलावा कई जिलों में मेघगर्जन और बिजली गिरने का भी खतरा है। जिन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है उनमें शामिल हैं- सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, आगरा, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, बदायूं और ललितपुर। इन जिलों में लोगों से सावधान रहने और खुले में न जाने की अपील की गई है।