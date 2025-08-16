IMD Rain Alert: अगले 24 घंटों में यूपी में होगी ‘ताबड़तोड़’ बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

IMD Rain Alert within next 24 hours: अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ‘ताबड़तोड़’ बारिश होने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के साथ गरज-चमक और वज्रपात की संभावना है।
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मॉनसून सक्रिय होने जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के लखनऊ केंद्र ने 17 अगस्त के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और वज्रपात का खतरा मंडरा रहा है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, पश्चिमी यूपी के 10 जिलों सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, हापुड़ और रामपुर में 17 अगस्त को भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अचानक जलभराव, निचले इलाकों में बाढ़ और ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है।
भारी बारिश के अलावा कई जिलों में मेघगर्जन और बिजली गिरने का भी खतरा है। जिन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है उनमें शामिल हैं- सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, आगरा, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, बदायूं और ललितपुर। इन जिलों में लोगों से सावधान रहने और खुले में न जाने की अपील की गई है।
मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम में अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। वज्रपात की घटनाओं से बचने के लिए पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें। किसानों को भी सुझाव दिया गया है कि वे अपनी फसलों और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें।