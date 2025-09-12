एशिया कप भारत–पाक मैच पर पूर्व सपा सांसद का विरोध, बोले- पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से खेलना देशहित के खिलाफ

Asia cup india vs pakistan st hasan criticism: एशिया कप में प्रस्तावित भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबले पर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से पूर्व समाजवादी पार्टी सांसद डॉ. एसटी हसन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना न केवल देश की सुरक्षा को नजरअंदाज करना है, बल्कि शहीदों और उनके परिवारों का भी अपमान है।
एसटी हसन ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद ऐसे माहौल में खेलना सही संदेश नहीं देगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब देश के जवान आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं, तब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना शहीद परिवारों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है।
पूर्व सांसद ने सुझाव दिया कि भारत सरकार को सबसे पहले पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहिए। साथ ही, पाकिस्तान से यह लिखित आश्वासन लिया जाना चाहिए कि भविष्य में उसकी जमीन से भारत पर कोई आतंकी हमला नहीं होगा।
डॉ. एसटी हसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सीजफायर किया, लेकिन इसकी जानकारी देश की जनता को पारदर्शी तरीके से नहीं दी गई।
पूर्व सांसद ने हाल ही में शुरू किए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर भी ऐतराज जताया। उनका कहना है कि इसे इस नाम से चलाना देश की बेटियों का अपमान है और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रधानमंत्री को संवेदनशील मुद्दों पर ईमानदारी से जवाब देना चाहिए, बजाय इसके कि जनता का ध्यान भावनात्मक बातों से भटकाया जाए।