मुरादाबाद

एशिया कप भारत–पाक मैच पर पूर्व सपा सांसद का विरोध, बोले- पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से खेलना देशहित के खिलाफ

Asia Cup India vs Pakistan: एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच पर मुरादाबाद के पूर्व सपा सांसद डॉ. एसटी हसन ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में क्रिकेट खेलना शहीदों का अपमान है और सरकार को पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 12, 2025

india vs pakistan asia cup 2025 match Moradabad former samajwadi party MP Dr ST Hasan statement
एशिया कप भारत–पाक मैच | Image Source - 'X @sonyliv'

Asia cup india vs pakistan st hasan criticism: एशिया कप में प्रस्तावित भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबले पर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से पूर्व समाजवादी पार्टी सांसद डॉ. एसटी हसन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना न केवल देश की सुरक्षा को नजरअंदाज करना है, बल्कि शहीदों और उनके परिवारों का भी अपमान है।

शहीदों के सम्मान पर जोर

एसटी हसन ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद ऐसे माहौल में खेलना सही संदेश नहीं देगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब देश के जवान आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं, तब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना शहीद परिवारों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है।

UP Politics: 'भेड़िए का शिकार' कहने वाली सांसद को क्यों मिला VIP रिस्पॉन्स? भाजपा नेताओं की अदाओं ने बढ़ाई चर्चाएं
मुरादाबाद
sp mp ruchiveera bjp leader shaifali chauhan moradabad up politics

पाकिस्तान पर सख्ती की मांग

पूर्व सांसद ने सुझाव दिया कि भारत सरकार को सबसे पहले पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहिए। साथ ही, पाकिस्तान से यह लिखित आश्वासन लिया जाना चाहिए कि भविष्य में उसकी जमीन से भारत पर कोई आतंकी हमला नहीं होगा।

पीएम मोदी पर भी साधा निशाना

डॉ. एसटी हसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सीजफायर किया, लेकिन इसकी जानकारी देश की जनता को पारदर्शी तरीके से नहीं दी गई।

ऑपरेशन सिंदूर और बेटियों का मुद्दा

पूर्व सांसद ने हाल ही में शुरू किए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर भी ऐतराज जताया। उनका कहना है कि इसे इस नाम से चलाना देश की बेटियों का अपमान है और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रधानमंत्री को संवेदनशील मुद्दों पर ईमानदारी से जवाब देना चाहिए, बजाय इसके कि जनता का ध्यान भावनात्मक बातों से भटकाया जाए।

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

up news

UP News Hindi

UP Politics

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

12 Sept 2025 12:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / एशिया कप भारत–पाक मैच पर पूर्व सपा सांसद का विरोध, बोले- पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से खेलना देशहित के खिलाफ

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

