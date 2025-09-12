एशिया कप भारत–पाक मैच पर पूर्व सपा सांसद का विरोध, बोले- पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से खेलना देशहित के खिलाफ

पूर्व सांसद ने हाल ही में शुरू किए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर भी ऐतराज जताया। उनका कहना है कि इसे इस नाम से चलाना देश की बेटियों का अपमान है और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रधानमंत्री को संवेदनशील मुद्दों पर ईमानदारी से जवाब देना चाहिए, बजाय इसके कि जनता का ध्यान भावनात्मक बातों से भटकाया जाए।