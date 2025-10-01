Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

त्योहारों में सफर होगा आसान! मुरादाबाद, गोरखपुर और वाराणसी के लिए रेलवे ने चलाई अतिरिक्त ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी सीट

Special Festival Trains: उत्तर रेलवे ने अक्टूबर के त्योहारी सीजन को देखते हुए मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ सहित कई रूट्स पर अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन शुरू करने का ऐलान किया है। इन गाड़ियों में एसी और स्लीपर क्लास की सुविधाएँ होंगी और फिलहाल सीटें भी उपलब्ध हैं, जिससे यात्रियों को आरामदायक सफर मिल सकेगा।

2 min read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 01, 2025

indian railways special festival trains moradabad gorakhpur varanasi

त्योहारों में सफर होगा आसान! Image Source - Pinterest

Indian railways special festival trains: त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे प्रशासन ने बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। अक्टूबर माह से मुरादाबाद, गोरखपुर और वाराणसी सहित कई रूट्स पर अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। इससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

नियमित गाड़ियों में भी जोड़े जाएंगे अतिरिक्त डिब्बे

रेलवे ने न केवल विशेष गाड़ियां चलाई हैं, बल्कि मौजूदा ट्रेनों में भी अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाएंगे। खासकर एसी और स्लीपर क्लास की डिब्बों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा सूची का सामना न करना पड़े। फिलहाल इन गाड़ियों में सीटें उपलब्ध हैं।

मुरादाबाद से गोरखपुर और बनारस के लिए स्पेशल ट्रेनें

मुरादाबाद होकर गोरखपुर और बनारस जाने वाले यात्रियों के लिए कई विशेष ट्रेनों की घोषणा की गई है। इनमें गाड़ी संख्या (04010), (04022), (05302), (04829), (15058) और (14692) शामिल हैं। इसके अलावा तृतीय एसी क्लास वाली गाड़ी संख्या (05576) सात अक्टूबर से चलेगी।

बनारस जाने वाले यात्रियों को मिलेगी एसी सुविधा

मुरादाबाद से बनारस जाने वाले यात्रियों को भी विशेष सुविधा मिलेगी। एसी द्वितीय श्रेणी की सुविधा वाली गाड़ी संख्या (04504) और (14008) सात अक्टूबर से संचालन में आएंगी। वहीं गाड़ी संख्या (13006) तीन अक्टूबर से और (14008) चार अक्टूबर से चलाई जाएगी।

देहरादून से लखनऊ तक भी नई ट्रेनें

त्योहारी सीजन में सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीच भी रेलवे ने अतिरिक्त गाड़ियां चलाई हैं। देहरादून से लखनऊ तक भारत गाड़ी संख्या 22456 एक अक्टूबर से और गाड़ी संख्या 22458 आठ अक्टूबर से चलेगी। इसके अलावा गाड़ी संख्या 22490 दस अक्टूबर से संचालित होगी।

त्योहारों में भीड़ पर लगाम लगाने की तैयारी

रेलवे प्रशासन का कहना है कि त्योहारों में यात्रियों की संख्या लाखों में बढ़ जाती है। ऐसे में उन्हें सुरक्षित और आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए एसी, तृतीय एसी और स्लीपर क्लास की अतिरिक्त गाड़ियां चलाने का निर्णय लिया गया है। यह कदम भीड़ पर नियंत्रण और बेहतर सुविधा देने में मददगार साबित होगा।

01 Oct 2025 09:39 am

