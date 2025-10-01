त्योहारों में सफर होगा आसान! मुरादाबाद, गोरखपुर और वाराणसी के लिए रेलवे ने चलाई अतिरिक्त ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी सीट

Special Festival Trains: उत्तर रेलवे ने अक्टूबर के त्योहारी सीजन को देखते हुए मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ सहित कई रूट्स पर अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन शुरू करने का ऐलान किया है। इन गाड़ियों में एसी और स्लीपर क्लास की सुविधाएँ होंगी और फिलहाल सीटें भी उपलब्ध हैं, जिससे यात्रियों को आरामदायक सफर मिल सकेगा। 2 min read