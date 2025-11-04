इंस्टाग्राम पर खौफनाक धमकी, इस लड़की से शादी करुंगा… वरना मार दूंगा, मंगेतर को भेजे गए मैसेज से सहमा परिवार

इंस्टाग्राम पर खौफनाक धमकी | Image Source - Pinterest
Instagram threat to fiance in Moradabad: मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र में रहने वाली एक युवती और उसका पूरा परिवार उस समय सदमे में आ गया जब युवती के मंगेतर को इंस्टाग्राम पर एक अज्ञात प्रोफाइल से लगातार धमकी भरे संदेश मिले। आरोपी ने न केवल युवती के बारे में अपशब्द लिखे, बल्कि वीडियो और तस्वीरें भेजकर मंगेतर को चेतावनी दी कि यदि उसकी शादी उस लड़की से नहीं हुई तो वह उसे जान से मार देगा।
युवती के पिता ने बताया कि आरोपी की हरकतों ने पूरे परिवार को मानसिक तनाव में डाल दिया है। उन्होंने पुलिस को दी गई तहरीर में एक युवक पर शक जताया, जो कथित तौर पर पहले भी लड़की की शादी तुड़वाने की कोशिश कर चुका है। पुलिस ने मामला गंभीर देखते हुए आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। साइबर सेल की टीम इंस्टाग्राम अकाउंट की तकनीकी जांच कर आरोपी की पहचान निकलवाने में जुटी है।
परिवार ने बताया कि वे मोहाली, पंजाब में नौकरी करते हैं और इसी महीने अपने पैतृक घर लौटे थे। जनवरी में युवती का रिश्ता भगतपुर क्षेत्र के युवक से तय हुआ था और नवंबर 2025 में शादी होनी थी। घर लौटते ही जब पिता ने मंगेतर से शादी की तारीख तय करने को कहा, तभी उसने इंस्टाग्राम पर आए धमकी भरे संदेश दिखाते हुए पूरी घटना की जानकारी दी।
युवती के पिता ने बताया कि जिस युवक पर उन्हें शक है, वह पारिवारिक रिश्तेदारी में आता है और पहले भी लड़की के रिश्ते में दखल देने की कोशिश कर चुका है। पिता का कहना है कि आरोपी युवक उनकी बेटी से शादी करना चाहता है और इसी वजह से वह मंगेतर को धमकाकर रिश्ते को टूटवाने की कोशिश कर रहा है।
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच मझोला पुलिस को सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि साइबर सेल की रिपोर्ट आने के बाद आरोपी की पहचान और मकसद को लेकर कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की उम्मीद है।
