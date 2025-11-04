इंस्टाग्राम पर खौफनाक धमकी, इस लड़की से शादी करुंगा… वरना मार दूंगा, मंगेतर को भेजे गए मैसेज से सहमा परिवार

युवती के पिता ने बताया कि आरोपी की हरकतों ने पूरे परिवार को मानसिक तनाव में डाल दिया है। उन्होंने पुलिस को दी गई तहरीर में एक युवक पर शक जताया, जो कथित तौर पर पहले भी लड़की की शादी तुड़वाने की कोशिश कर चुका है। पुलिस ने मामला गंभीर देखते हुए आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। साइबर सेल की टीम इंस्टाग्राम अकाउंट की तकनीकी जांच कर आरोपी की पहचान निकलवाने में जुटी है।