इंस्टाग्राम पर खौफनाक धमकी, इस लड़की से शादी करुंगा… वरना मार दूंगा, मंगेतर को भेजे गए मैसेज से सहमा परिवार

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में एक युवती के मंगेतर को इंस्टाग्राम पर एक युवक ने अपशब्द, फोटो–वीडियो और जान से मारने की धमकी भेज दी। युवती के पिता ने एक परिचित युवक पर शक जताया है, जो पहले भी रिश्ता तुड़वाने की कोशिश कर चुका है। पुलिस ने आईटी एक्ट और धमकी की धाराओं में केस दर्ज कर साइबर सेल को जांच सौंपी है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Nov 04, 2025

instagram threat to fiance moradabad girl marriage case police investigation

इंस्टाग्राम पर खौफनाक धमकी | Image Source - Pinterest

Instagram threat to fiance in Moradabad: मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र में रहने वाली एक युवती और उसका पूरा परिवार उस समय सदमे में आ गया जब युवती के मंगेतर को इंस्टाग्राम पर एक अज्ञात प्रोफाइल से लगातार धमकी भरे संदेश मिले। आरोपी ने न केवल युवती के बारे में अपशब्द लिखे, बल्कि वीडियो और तस्वीरें भेजकर मंगेतर को चेतावनी दी कि यदि उसकी शादी उस लड़की से नहीं हुई तो वह उसे जान से मार देगा।

युवती के पिता ने जताया शक, साइबर सेल जांच में जुटी

युवती के पिता ने बताया कि आरोपी की हरकतों ने पूरे परिवार को मानसिक तनाव में डाल दिया है। उन्होंने पुलिस को दी गई तहरीर में एक युवक पर शक जताया, जो कथित तौर पर पहले भी लड़की की शादी तुड़वाने की कोशिश कर चुका है। पुलिस ने मामला गंभीर देखते हुए आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। साइबर सेल की टीम इंस्टाग्राम अकाउंट की तकनीकी जांच कर आरोपी की पहचान निकलवाने में जुटी है।

शादी की तारीख तय करने पर शुरू हुई धमकियों की कहानी

परिवार ने बताया कि वे मोहाली, पंजाब में नौकरी करते हैं और इसी महीने अपने पैतृक घर लौटे थे। जनवरी में युवती का रिश्ता भगतपुर क्षेत्र के युवक से तय हुआ था और नवंबर 2025 में शादी होनी थी। घर लौटते ही जब पिता ने मंगेतर से शादी की तारीख तय करने को कहा, तभी उसने इंस्टाग्राम पर आए धमकी भरे संदेश दिखाते हुए पूरी घटना की जानकारी दी।

युवती से शादी करने की बताई वजह

युवती के पिता ने बताया कि जिस युवक पर उन्हें शक है, वह पारिवारिक रिश्तेदारी में आता है और पहले भी लड़की के रिश्ते में दखल देने की कोशिश कर चुका है। पिता का कहना है कि आरोपी युवक उनकी बेटी से शादी करना चाहता है और इसी वजह से वह मंगेतर को धमकाकर रिश्ते को टूटवाने की कोशिश कर रहा है।

एसपी सिटी बोले- आरोपी जल्द होगा गिरफ्तार

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच मझोला पुलिस को सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि साइबर सेल की रिपोर्ट आने के बाद आरोपी की पहचान और मकसद को लेकर कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की उम्मीद है।

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 03:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / इंस्टाग्राम पर खौफनाक धमकी, इस लड़की से शादी करुंगा… वरना मार दूंगा, मंगेतर को भेजे गए मैसेज से सहमा परिवार

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

