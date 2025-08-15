Janmashtami: मुरादाबाद के बाजारों में जन्माष्टमी की रौनक, पीतल और सिलिकॉन के पालनों में झूलेंगे लड्डू गोपाल

बर्तन बाजार में लड्डू गोपाल और किशोरी जी की पीतल की मूर्तियों की भरपूर रेंज है, जिसमें छोटे से लेकर बड़े आकार की मूर्तियां शामिल हैं। बर्तन बाजार के दुकानदार के अनुसार, पीतल की मूर्तियों की मांग इस बार भी उतनी ही अच्छी है जितनी हर साल होती है। वहीं मंडी चौक के दुकानदार बताते हैं कि हल्के वजन और आधुनिक डिजाइन वाले सिलिकॉन पालनों की डिमांड काफी बढ़ गई है, जबकि पारंपरिक पीतल के पालने भी भक्त श्रद्धा से खरीद रहे हैं।