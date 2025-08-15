Janmashtami: मुरादाबाद के बाजारों में जन्माष्टमी की रौनक, पीतल और सिलिकॉन के पालनों में झूलेंगे लड्डू गोपाल

Janmashtami 2025 News: यूपी के मुरादाबाद जिले में जन्माष्टमी का उल्लास चरम पर है। शहर के मंडी चौक, गंज बाजार और बर्तन बाजार में इस समय ठाकुर जी के झूले, श्रृंगार और मूर्तियों की भरमार है। पीतल, सिलिकॉन और लकड़ी के आकर्षक पालनों की लंबी रेंज लोगों को अपनी ओर खींच रही है। 50 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक के पालनों में भक्त अपनी पसंद के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं।
इस वर्ष कान्हा का जन्मदिन 15 और 16 अगस्त दो दिन तक धूमधाम से मनाया जाएगा। लड्डू गोपाल के श्रृंगार के लिए बाजारों में रत्न जड़ित बांसुरी, मोर मुकुट, सुंदर वस्त्र और चमचमाते आभूषणों की बिक्री जोरों पर है। महिलाएं और बच्चे दोनों ही उत्साह के साथ खरीदारी में जुटे हैं।
श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए इस बार बाजार में एक ही पैकिंग में मुकुट, बांसुरी, माला और पटका शामिल श्रृंगार सेट उपलब्ध हैं। इन पैकिंग में कपड़ों से लेकर मुकुट तक हर चीज का ध्यान रखा गया है, जिससे भक्तों को अलग-अलग दुकानों का चक्कर न लगाना पड़े।
बर्तन बाजार में लड्डू गोपाल और किशोरी जी की पीतल की मूर्तियों की भरपूर रेंज है, जिसमें छोटे से लेकर बड़े आकार की मूर्तियां शामिल हैं। बर्तन बाजार के दुकानदार के अनुसार, पीतल की मूर्तियों की मांग इस बार भी उतनी ही अच्छी है जितनी हर साल होती है। वहीं मंडी चौक के दुकानदार बताते हैं कि हल्के वजन और आधुनिक डिजाइन वाले सिलिकॉन पालनों की डिमांड काफी बढ़ गई है, जबकि पारंपरिक पीतल के पालने भी भक्त श्रद्धा से खरीद रहे हैं।
बाजार में भीड़ बढ़ने से कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। उनका कहना है कि जन्माष्टमी पर ठाकुर जी को झूला झुलाने की परंपरा हर घर में निभाई जाती है, इसलिए भक्त खुलकर खरीदारी कर रहे हैं। इस रौनक से बाजार में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है।
पोशाक - 10 रुपये से 1500 रुपये।
पालने - 50 रुपये से 3000 रुपये।
बांसुरी - 20 रुपये से 250 रुपये।
मुकुट - 15 रुपये से 200 रुपये।
पगड़ी - 30 रुपये से 450 रुपये।
माला - 10 रुपये से 150 रुपये।