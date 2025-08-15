Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

Janmashtami: मुरादाबाद के बाजारों में जन्माष्टमी की रौनक, पीतल और सिलिकॉन के पालनों में झूलेंगे लड्डू गोपाल

Janmashtami Shopping Moradabad: मुरादाबाद में जन्माष्टमी की रौनक चरम पर है। बाजारों में पीतल, सिलिकॉन और लकड़ी के पालनों से लेकर लड्डू गोपाल के मुकुट, बांसुरी, पोशाक और आभूषणों की खरीदारी जोर-शोर से हो रही है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 15, 2025

janmashtami shopping moradabad laddu gopal brass silicone swings
Janmashtami: मुरादाबाद के बाजारों में जन्माष्टमी की रौनक | Image Source - Social Media

Janmashtami 2025 News: यूपी के मुरादाबाद जिले में जन्माष्टमी का उल्लास चरम पर है। शहर के मंडी चौक, गंज बाजार और बर्तन बाजार में इस समय ठाकुर जी के झूले, श्रृंगार और मूर्तियों की भरमार है। पीतल, सिलिकॉन और लकड़ी के आकर्षक पालनों की लंबी रेंज लोगों को अपनी ओर खींच रही है। 50 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक के पालनों में भक्त अपनी पसंद के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं।

दो दिन तक मनाया जाएगा कान्हा का जन्मोत्सव

इस वर्ष कान्हा का जन्मदिन 15 और 16 अगस्त दो दिन तक धूमधाम से मनाया जाएगा। लड्डू गोपाल के श्रृंगार के लिए बाजारों में रत्न जड़ित बांसुरी, मोर मुकुट, सुंदर वस्त्र और चमचमाते आभूषणों की बिक्री जोरों पर है। महिलाएं और बच्चे दोनों ही उत्साह के साथ खरीदारी में जुटे हैं।

ये भी पढ़ें

Sambhal News: बारिश में भी भीगे, पर हिम्मत न हारी, खाद की तलाश में किसानों की जद्दोजहद जारी
सम्भल
farmers queue in rain for fertilizer shortage iffco center sambhal

एक पैकिंग में पूरा श्रृंगार सेट

श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए इस बार बाजार में एक ही पैकिंग में मुकुट, बांसुरी, माला और पटका शामिल श्रृंगार सेट उपलब्ध हैं। इन पैकिंग में कपड़ों से लेकर मुकुट तक हर चीज का ध्यान रखा गया है, जिससे भक्तों को अलग-अलग दुकानों का चक्कर न लगाना पड़े।

पीतल और सिलिकॉन के पालनों की खास मांग

बर्तन बाजार में लड्डू गोपाल और किशोरी जी की पीतल की मूर्तियों की भरपूर रेंज है, जिसमें छोटे से लेकर बड़े आकार की मूर्तियां शामिल हैं। बर्तन बाजार के दुकानदार के अनुसार, पीतल की मूर्तियों की मांग इस बार भी उतनी ही अच्छी है जितनी हर साल होती है। वहीं मंडी चौक के दुकानदार बताते हैं कि हल्के वजन और आधुनिक डिजाइन वाले सिलिकॉन पालनों की डिमांड काफी बढ़ गई है, जबकि पारंपरिक पीतल के पालने भी भक्त श्रद्धा से खरीद रहे हैं।

भीड़ से गुलजार बाजार, मुस्कुराए कारोबारी

बाजार में भीड़ बढ़ने से कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। उनका कहना है कि जन्माष्टमी पर ठाकुर जी को झूला झुलाने की परंपरा हर घर में निभाई जाती है, इसलिए भक्त खुलकर खरीदारी कर रहे हैं। इस रौनक से बाजार में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है।

ठाकुर जी के श्रृंगार का सामान और कीमत

पोशाक - 10 रुपये से 1500 रुपये।
पालने - 50 रुपये से 3000 रुपये।
बांसुरी - 20 रुपये से 250 रुपये।
मुकुट - 15 रुपये से 200 रुपये।
पगड़ी - 30 रुपये से 450 रुपये।
माला - 10 रुपये से 150 रुपये।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

जन्माष्टमी

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 03:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / Janmashtami: मुरादाबाद के बाजारों में जन्माष्टमी की रौनक, पीतल और सिलिकॉन के पालनों में झूलेंगे लड्डू गोपाल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.