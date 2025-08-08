UP Flood: खतरे के निशान पर कोसी नदी! पहाड़ों से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से बढ़ा बाढ़ का खतरा, 15 हजार हेक्टेयर फसलें तबाह

Kosi river water level flood alert uttarakhand dams release UP: पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही तेज बारिश से नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कोसी नदी गुरुवार को खतरे के निशान के करीब 209 मीटर पर बह रही है, जबकि खतरे का स्तर 209.69 मीटर निर्धारित है। इस बढ़ते जलस्तर ने निचले इलाकों के गांवों में बाढ़ का संकट खड़ा कर दिया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर ग्रामीणों से अपील की है कि वे नदियों के पास न जाएं और पशुओं के चारे के लिए भी नदी पार करने से बचें।