वर्जिनिटी सर्टिफिकेट विवाद में नया मोड़! मदरसे में विदेशी फंडिंग का शक, पुलिस ने बैंक खातों की जांच शुरू की

पुलिस जांच के दौरान मदरसे में कुछ संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, जिनसे विदेशी फंडिंग का शक गहरा गया है। पुलिस ने शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, जिला प्रशासन और बाल कल्याण समिति को रिपोर्ट भेजकर गहन जांच की मांग की है। इसके साथ ही मदरसे के बैंक खातों और मान्यता से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, अब तक जो कागजात मिले हैं, वे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि मदरसे को विदेश से धनराशि प्राप्त हुई हो सकती है।