UP Crime: मदरसे के मौलाना पर नाबालिगों के यौन शोषण का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस

UP Crime: यूपी के मुरादाबाद में मदरसे के मौलाना पर दो नाबालिग छात्रों के शारीरिक शोषण का गंभीर आरोप लगा है। छात्रों को निर्वस्त्र कर अश्लील हरकतें करने और जान से मारने की धमकी देने के बाद मौलाना फरार हो गया है।

मुरादाबाद•Jun 18, 2025 / 11:03 am• Mohd Danish

UP Crime: मदरसे के मौलाना पर नाबालिगों के यौन शोषण का आरोप | Image Source – Patrika

Madrasa maulana accused of sexually abusing minors in UP: मुरादाबाद के एक मदरसे में दो नाबालिग छात्रों के साथ मौलाना द्वारा कथित तौर पर शारीरिक शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रों में से एक ने अपने पिता को फोन कर आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपी मौलाना घटना के बाद से ही मदरसा छोड़कर फरार है। यह मामला मूंढापांडे थाना क्षेत्र का है।

मौलाना पर निर्वस्त्र कर अश्लील हरकतें करने का आरोप संभल के एंचोड़ा कम्बोह थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि उनका 9 साल का बेटा और 10 साल का नाती पिछले छह महीने से खरकपुर जगतपुर स्थित मदरसे में पढ़ रहे थे। मदरसे में संभल के छोटा हसनपुर का रहने वाला मौलाना जुल्फिकार पढ़ाता था। सोमवार सुबह उनके बेटे ने फोन पर बताया कि मौलाना उसे हर दिन अपने कमरे में बुलाता है और कपड़े उतारने को कहता है। विरोध करने पर धमकाता है। बच्चे को निर्वस्त्र करने के बाद उससे पैर दबवाता है और गंदी हरकतें करता है। “किसी को बताया तो जान से मार दूंगा”: मौलाना की धमकी पीड़ित छात्र ने अपने पिता को बताया कि मौलाना उसे धमकी देता था कि अगर उसने किसी को घर में बताया तो वह उसे जान से मार देगा। मौलाना कहता था कि उसके घर वाले उसे नहीं जानते और न ही उसका घर जानते हैं, इसलिए उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बच्चे की बात सुनकर पिता तुरंत मदरसा पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी मौलाना वहां से फरार हो चुका था। इसके बाद पिता दोनों बच्चों को लेकर मूंढापांडे थाने पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी की तलाश जारी एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि मौलाना जुल्फिकार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी मौलाना की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।