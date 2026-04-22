मुरादाबाद के प्लॉट-फ्लैट आवंटियों के लिए राहत की बड़ी सौगात: OTS योजना से घटेगा ब्याज का बोझ

MDA Discount Plots Flats: मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने लंबे समय से किश्तें न चुका पाने वाले आवंटियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (ओटीएस) योजना को मंजूरी दी गई है, जो 18 अप्रैल से प्रभावी हो चुकी है और अगले तीन महीनों तक लागू रहेगी। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है, जिन्होंने आवासीय, व्यावसायिक या मिक्स्ड लैंड यूज के तहत प्लॉट और फ्लैट तो आवंटित कराए हैं, लेकिन आर्थिक कारणों से भुगतान में पीछे रह गए हैं।