मुरादाबाद में बनेगा मिनी स्टेडियम, सीएम योगी ने किया शिलान्यास, शिक्षकों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र

Moradabad News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद के जीआईसी मैदान में बनने वाले मिनी स्टेडियम की परियोजना का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा चयनित मुरादाबाद के पांच सहायक अध्यापकों और प्रवक्ता को लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।

मुरादाबाद•May 09, 2025 / 03:43 pm• Mohd Danish

मुरादाबाद में बनेगा मिनी स्टेडियम..

Mini stadium will be built in Moradabad: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ स्थित लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुरादाबाद समेत प्रदेश के 23 राजकीय इंटर कॉलेजों (जीआईसी) में मिनी स्टेडियम निर्माण की परियोजना का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस योजना के तहत मुरादाबाद महानगर के जीआईसी मैदान में भी अब मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।

सरकार ने की धनराशि स्वीकृत, सीएनडीएस को सौंपा कार्य मुरादाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि इस परियोजना के लिए प्रदेश सरकार ने मार्च माह में माध्यमिक शिक्षा विभाग को 4 करोड़ 95 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की थी, जिसमें से 2 करोड़ 16 लाख रुपये की राशि विभागीय खाते में स्थानांतरित भी कर दी गई है। मुरादाबाद स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में स्टेडियम निर्माण का कार्य सीएनडीएस कंपनी को सौंपा गया है। नियुक्ति पत्र वितरण में मुरादाबाद के पांच अभ्यर्थी शामिल इसी कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा चयनित सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। मुरादाबाद से चयनित पांच अभ्यर्थियों को लखनऊ स्थित सेवा भवन सभागार में बुलाकर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कला, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और संस्कृत विषयों में चयन चयनित अभ्यर्थियों में मीनाक्षी कुमारी (सहायक अध्यापक – कला), नेहा (सहायक अध्यापक – कला), रुबी (सहायक अध्यापक – सामाजिक विज्ञान), सरोज कुमारी (सहायक अध्यापक – हिंदी) और शिवांगी (प्रवक्ता – संस्कृत) शामिल हैं। शिक्षा योजनाओं से मिली नई ऊर्जा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास और नियुक्ति पत्र वितरण से अभ्यर्थियों एवं जनपदवासियों में खुशी का माहौल है।