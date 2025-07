UP News: छत पर बैठे किसान पर बंदरों ने किया हमला, गिरने से हुई मौत, बंदरों के आतंक पर फूटा लोगों का गुस्सा

Monkeys attacked farmer sitting on roof in UP: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के डिलारी क्षेत्र स्थित गांव रहटा में बंदरों के हमले से किसान राम सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। सोमवार की शाम राम सिंह अपनी छत पर बैठे थे, तभी अचानक बंदरों के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया। हमले से बचने के प्रयास में राम सिंह का संतुलन बिगड़ गया और वह छत से नीचे गिर गए। मंगलवार दोपहर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।