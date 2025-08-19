Monsoon Update: यूपी में मानसून की वापसी, इन जिलों में होगी ताबड़तोड़ बारिश, जानें IMD लेटेस्ट अपडेट

Monsoon update uttar pradesh rain alert: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे से मानसून की रफ्तार सुस्त हो गई है। कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिली, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में केवल बादलों की गड़गड़ाहट और हल्की बूंदाबांदी ही हुई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे बाद एक बार फिर से मानसून जोर पकड़ सकता है और कई जिलों में भारी बारिश के आसार बनेंगे।