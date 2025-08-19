Patrika LogoSwitch to English

Monsoon Update: यूपी में मानसून की वापसी, इन जिलों में होगी ताबड़तोड़ बारिश, जानें IMD लेटेस्ट अपडेट

Monsoon Update Rain Alert: उत्तर प्रदेश में 48 घंटे बाद मानसून की वापसी होने वाली है। मौसम विभाग ने 21 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 19, 2025

monsoon update uttar pradesh rain alert IMD latest update
Monsoon Update: यूपी में मानसून की वापसी | Image Source - Pexels

Monsoon update uttar pradesh rain alert: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे से मानसून की रफ्तार सुस्त हो गई है। कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिली, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में केवल बादलों की गड़गड़ाहट और हल्की बूंदाबांदी ही हुई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे बाद एक बार फिर से मानसून जोर पकड़ सकता है और कई जिलों में भारी बारिश के आसार बनेंगे।

मानसून की द्रोणिका से बदलेगा मौसम

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, मानसून की द्रोणिका वर्तमान में जैसलमेर, उदयपुर, रतलाम, विदर्भ और जगदलपुर से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक सक्रिय है। चूंकि इस समय कोई पश्चिमी विक्षोभ मौजूद नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। अगले दो दिन तक यही स्थिति बनी रह सकती है, लेकिन उसके बाद हालात बदलेंगे और बारिश का दौर शुरू होगा।

उमस और तेज धूप से लोग बेहाल

मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतर हिस्सों में आसमान साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी। इस वजह से उमस भरी गर्मी और बढ़ेगी। हालांकि, कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश लोगों को राहत भी दे सकती है।

बारिश का आंकड़ा चिंताजनक

पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित 7.4 मिमी के मुकाबले केवल 0.7 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 91% कम है। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 99% और पश्चिमी यूपी में 81% कम बारिश दर्ज हुई। हालांकि, 1 जून से 17 अगस्त तक कुल मिलाकर यूपी में सामान्य से 4% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है।

21 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, महोबा और आगरा समेत 21 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है।

मुरादाबाद में मिला-जुला मौसम

मुरादाबाद में सोमवार को सुबह साफ आसमान और तेज धूप रही। लेकिन दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली और बादलों के बीच हल्की बारिश हुई। इसके बाद फिर से तेज धूप निकल आई। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से अधिक है।

अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह के अनुसार, आने वाले पांच दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। ज्यादातर जिलों में शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और आइसोलेटेड क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है।

19 Aug 2025 11:23 am

Monsoon Update: यूपी में मानसून की वापसी, इन जिलों में होगी ताबड़तोड़ बारिश, जानें IMD लेटेस्ट अपडेट

