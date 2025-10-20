पति विदेश में, ससुराल में खौफनाक खेल! महिला के नहाने का अश्लील वीडियो बनाकर बहनोई ने 8 महीने तक की मनमानी

पीड़िता के पति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह आठ माह पहले दुबई काम करने गया था। घर में उसकी पत्नी और अन्य परिजन ही रहते थे। इसी दौरान आरोपी बहनोई, जो रामपुर जिले के टांडा थाना क्षेत्र का निवासी है, अक्सर उनके घर आता-जाता था। इसी दौरान उसने महिला की निजी जिंदगी में घुसपैठ करते हुए गुप्त रूप से बाथरूम में मोबाइल फोन लगाकर उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।