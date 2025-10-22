मुरादाबाद में सनसनीखेज वारदात! भाजपा नेता के भतीजे की चाकू से हत्या, इलाके में तनाव

मुरादाबाद में सनसनीखेज वारदात! Image Source - Pexels
BJP leader nephew murder in Moradabad: मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र में मंगलवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। भाजपा नेता के भतीजे और 12वीं के छात्र विनायक सिंह की मामूली कहासुनी के बाद चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। गाली-गलौज का विरोध करना इस कदर भारी पड़ा कि कुछ ही मिनटों में छात्र की जिंदगी खत्म हो गई। वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया, जिसके चलते पुलिस बल की तैनाती कर दी गई।
जानकारी के मुताबिक, कटघर बीच छोटा छत्ता मोहल्ला निवासी पवन कुमार सिंह का बेटा विनायक सिंह डिप्टी जगन्नाथ सिंह सरस्वती शिशु मंदिर में कक्षा 12 का छात्र था। विनायक भाजपा के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग सिंह का भतीजा भी था। मंगलवार शाम करीब सात बजे विनायक अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी पास में रहने वाला फूले कौशिक, जो नशे की हालत में था, वहां पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। जब विनायक ने इसका विरोध किया, तो दोनों में झगड़ा हो गया।
झगड़े की आवाज सुनकर फूले का पिता मनोज कौशिक, भाई आनंद कौशिक और चाचा अनिल कौशिक मौके पर आ गए। चारों ने मिलकर विनायक पर हमला कर दिया। इसी बीच फूले ने जेब से चाकू निकालकर विनायक के पेट में वार कर दिया। हमले के बाद चारों आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल हालत में विनायक को परिजन जिला अस्पताल ले गए, जहां से हालत गंभीर होने पर कांठ रोड स्थित प्राइवेट अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन डॉक्टरों ने विनायक को मृत घोषित कर दिया।
परिजनों ने बताया कि वारदात के बाद आरोपी अनिल कौशिक ने लाइसेंसी पिस्टल निकालकर परिवार को धमकाया और फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
हत्या की खबर फैलते ही मोहल्ले में माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने एहतियातन इलाके में भारी फोर्स तैनात कर दी है। सभी आरोपी घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर चारों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस की दो टीमें गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
