मुरादाबाद में सनसनीखेज वारदात! भाजपा नेता के भतीजे की चाकू से हत्या, इलाके में तनाव

झगड़े की आवाज सुनकर फूले का पिता मनोज कौशिक, भाई आनंद कौशिक और चाचा अनिल कौशिक मौके पर आ गए। चारों ने मिलकर विनायक पर हमला कर दिया। इसी बीच फूले ने जेब से चाकू निकालकर विनायक के पेट में वार कर दिया। हमले के बाद चारों आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल हालत में विनायक को परिजन जिला अस्पताल ले गए, जहां से हालत गंभीर होने पर कांठ रोड स्थित प्राइवेट अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन डॉक्टरों ने विनायक को मृत घोषित कर दिया।