Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

मुरादाबाद में सनसनीखेज वारदात! भाजपा नेता के भतीजे की चाकू से हत्या, इलाके में तनाव

Moradabad Murder: यूपी के मुरादाबाद में भाजपा नेता के भतीजे और 12वीं के छात्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। गाली-गलौज का विरोध करने पर हुई इस वारदात से इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं।

2 min read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 22, 2025

moradabad bjp leader nephew murder

मुरादाबाद में सनसनीखेज वारदात! Image Source - Pexels

BJP leader nephew murder in Moradabad: मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र में मंगलवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। भाजपा नेता के भतीजे और 12वीं के छात्र विनायक सिंह की मामूली कहासुनी के बाद चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। गाली-गलौज का विरोध करना इस कदर भारी पड़ा कि कुछ ही मिनटों में छात्र की जिंदगी खत्म हो गई। वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया, जिसके चलते पुलिस बल की तैनाती कर दी गई।

पड़ोसी युवक ने की दरिंदगी

जानकारी के मुताबिक, कटघर बीच छोटा छत्ता मोहल्ला निवासी पवन कुमार सिंह का बेटा विनायक सिंह डिप्टी जगन्नाथ सिंह सरस्वती शिशु मंदिर में कक्षा 12 का छात्र था। विनायक भाजपा के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग सिंह का भतीजा भी था। मंगलवार शाम करीब सात बजे विनायक अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी पास में रहने वाला फूले कौशिक, जो नशे की हालत में था, वहां पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। जब विनायक ने इसका विरोध किया, तो दोनों में झगड़ा हो गया।

चार हमलावरों ने मिलकर किया हमला

झगड़े की आवाज सुनकर फूले का पिता मनोज कौशिक, भाई आनंद कौशिक और चाचा अनिल कौशिक मौके पर आ गए। चारों ने मिलकर विनायक पर हमला कर दिया। इसी बीच फूले ने जेब से चाकू निकालकर विनायक के पेट में वार कर दिया। हमले के बाद चारों आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल हालत में विनायक को परिजन जिला अस्पताल ले गए, जहां से हालत गंभीर होने पर कांठ रोड स्थित प्राइवेट अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन डॉक्टरों ने विनायक को मृत घोषित कर दिया।

पिस्टल लहराकर दी धमकी

परिजनों ने बताया कि वारदात के बाद आरोपी अनिल कौशिक ने लाइसेंसी पिस्टल निकालकर परिवार को धमकाया और फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

इलाके में तनाव, पुलिस ने संभाली स्थिति

हत्या की खबर फैलते ही मोहल्ले में माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने एहतियातन इलाके में भारी फोर्स तैनात कर दी है। सभी आरोपी घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर चारों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस की दो टीमें गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Oct 2025 07:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद में सनसनीखेज वारदात! भाजपा नेता के भतीजे की चाकू से हत्या, इलाके में तनाव

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पटाखों की चिंगारी ने मचाई तबाही! कार जलकर हुई राख, धमाकों की गूंज से दहल उठी कॉलोनी

moradabad fire car explosion panchsheel colony crackers blast
मुरादाबाद

दीपावली पर गन्ना कर्मचारियों को योगी सरकार का दोहरा तोहफा, बोनस और एसीपी से खिले चेहरे

moradabad sugar department bonus acp seasonal jobs
मुरादाबाद

20 मिनट और 4 दरिंदे… बाप के सामने बेटी का हाथ पकड़कर खींचा… बोले- रुक जा नहीं तो गोली मार दूंगा

up crime moradabad girl kidnap attempt father threatened gun
मुरादाबाद

पति विदेश में, ससुराल में खौफनाक खेल! महिला के नहाने का अश्लील वीडियो बनाकर बहनोई ने 8 महीने तक की मनमानी

moradabad bathroom video brother in law rape blackmail woman
मुरादाबाद

मुरादाबाद में दिवाली पर सुरक्षा का कड़ा पहरा, पुलिस ने संभाली कमान, बाजारों में रूट डायवर्जन और ड्रोन से निगरानी

moradabad diwali 2025 police high alert route diversion drone surveillance
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.