Moradabad News: मोबाइल चोरी के शक में कारपेंटर की हत्या, पुलिस ने दर्ज किया केस, गांव में फैली सनसनी

आजम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे उसके भाई राशिद को गांव के कुछ लोग घर से बुलाकर ले गए। आरोप है कि पड़ोसी गांव में उसे शराब पिलाई गई और इसके बाद आरोपियों ने राशिद पर मोबाइल चोरी का आरोप जड़ दिया। आरोपियों ने पहले उसकी पिटाई की और बाद में मानसिक उत्पीड़न करते हुए गला दबाकर हत्या कर दी। शव को चारपाई पर छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गए।