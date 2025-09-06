Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

Moradabad News: मोबाइल चोरी के शक में कारपेंटर की हत्या, पुलिस ने दर्ज किया केस, गांव में फैली सनसनी

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मोबाइल चोरी के शक में कारपेंटर की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने सात ग्रामीणों पर शराब पिलाने के बाद गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 06, 2025

Moradabad News: मोबाइल चोरी के शक में कारपेंटर की हत्या | Image Source - Social Media 'X'

Carpenter Murder in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद जिले के थाना डिलारी क्षेत्र के सरकड़ा गांव में शुक्रवार की दोपहर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। कारपेंटर मो. राशिद (26) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के भाई आजम ने सात ग्रामीणों पर आरोप लगाया कि उन्होंने राशिद को घर से बुलाकर पहले शराब पिलाई और बाद में मोबाइल चोरी का इल्जाम लगाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

परिजनों का दावा- हत्या कर छोड़ा शव

आजम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे उसके भाई राशिद को गांव के कुछ लोग घर से बुलाकर ले गए। आरोप है कि पड़ोसी गांव में उसे शराब पिलाई गई और इसके बाद आरोपियों ने राशिद पर मोबाइल चोरी का आरोप जड़ दिया। आरोपियों ने पहले उसकी पिटाई की और बाद में मानसिक उत्पीड़न करते हुए गला दबाकर हत्या कर दी। शव को चारपाई पर छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गए।

तलाश में निकले भाई ने देखा शव

आजम ने बताया कि जब काफी देर तक राशिद घर नहीं लौटा तो वह उसे तलाशने निकला। घर के पास छपरे में जब उसने देखा तो राशिद चारपाई पर अचेत पड़ा था। आनन-फानन में परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद गांव में मातम पसर गया और पुलिस को इसकी सूचना दी गई।

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा, पर मतभेद कायम

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार का कहना है कि मामला आत्महत्या जैसा लग रहा है। वहीं एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि मृतक के भाई की तहरीर पर केस दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रारंभिक जांच में मोबाइल को लेकर हुए विवाद और मारपीट की बात सामने आई है।

परिजनों और पुलिस के बीच विरोधाभास

परिजनों का साफ कहना है कि राशिद ने चोरी का आरोप नकारा था और वह बार-बार अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा। बावजूद इसके आरोपियों ने उसे बेरहमी से पीटा और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। दूसरी ओर पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है, जिससे परिजन और ग्रामीणों में नाराजगी है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

06 Sept 2025 09:03 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / Moradabad News: मोबाइल चोरी के शक में कारपेंटर की हत्या, पुलिस ने दर्ज किया केस, गांव में फैली सनसनी

