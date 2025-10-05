मुरादाबाद में जिगर मंच पर डांडिया नाइट का धमाका, हरियाणवी गायिका रेणुका पंवार संग थिरकने को युवाओं में जबरदस्त उत्साह

मुरादाबाद में जिगर मंच पर डांडिया नाइट का धमाका | Image Source - 'Insta' @renukapanwar
Dandiya night renuka panwar live performance in Moradabad: मुरादाबाद में पांच अक्तूबर की शाम जिगर मंच पर डांडिया नाइट का आयोजन होने जा रहा है। हरियाणवी गायिका रेणुका पंवार अपने रोमांचक गानों से इस कार्यक्रम को और भी रंगीन बनाएंगी। युवाओं में इस आयोजन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग कार्यक्रम का लुत्फ उठाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
डांडिया नाइट को लेकर शहरवासियों में भारी उत्साह है। पांच अक्तूबर को पंचायत भवन में होने वाले इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए लोग निर्धारित केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। युवाओं का कहना है कि रेणुका पंवार के लाइव परफॉर्मेंस को सुनना और उनके साथ थिरकना इस उत्सव को यादगार बनाएगा।
इस समारोह में युवतियों और महिलाओं ने समां बांधने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पारंपरिक वेशभूषा तैयार करने के साथ-साथ वे डांस का अभ्यास कर रही हैं, ताकि डांडिया नाइट में अपनी शानदार प्रस्तुति दे सकें। परिजन भी अपने बच्चों और परिवार के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तैयार हैं।
डांडिया नाइट में प्रतिभाग करने वालों के लिए उपहार जीतने का भी आकर्षक अवसर रहेगा। युवा और परिवार मिलकर पारंपरिक नृत्य का आनंद लेंगे और रंग-बिरंगी डांडिया स्टिक से मंच पर धमाल मचाएंगे। आयोजकों का कहना है कि यह शाम मुरादाबाद के युवाओं और परिवारों के लिए अविस्मरणीय अनुभव साबित होगी।
