मुरादाबाद में जिगर मंच पर डांडिया नाइट का धमाका, हरियाणवी गायिका रेणुका पंवार संग थिरकने को युवाओं में जबरदस्त उत्साह

Dandiya night renuka panwar live performance in Moradabad: मुरादाबाद में पांच अक्तूबर की शाम जिगर मंच पर डांडिया नाइट का आयोजन होने जा रहा है। हरियाणवी गायिका रेणुका पंवार अपने रोमांचक गानों से इस कार्यक्रम को और भी रंगीन बनाएंगी। युवाओं में इस आयोजन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग कार्यक्रम का लुत्फ उठाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।